La nostra Raffaella, Rai 1/ Anticipazioni e ospiti: Noemi, Cucinotta e Bruno Vespa ricordano Raffaella Carrà

Questa sera 25 maggio 2024, alle 21.30 su Rai 1, va in onda “La nostra Raffaella” di Emanuela Imparato, un documentario che mira ad omaggiare la grande Raffaella Carrà. Uno dei simboli della TV italiana, esportato nel mondo e amatissimo in Spagna, Raffaella verrà ricordata dagli esordi sino al grande successo, attraversando i decenni che l’hanno vista essere una delle regine dello spettacolo. D’altronde la sua è stata una figura rivoluzionaria, che è riuscita a cambiare il modo di ballare ma anche quello di vestire e pensare.

Una conduttrice, cantante, ballerina e donna di spettacolo semplice e talentuosa, che arrivava dalla provincia ma sempre attenta a ciò che accadeva nel mondo, fedele ai valori di un tempo ma sempre moderna, volta al futuro. Caratteristiche che l’hanno resa unica nel suo genere nonché amatissima, una vera e propria icona.

Raffaella Carrà raccontata da colleghi e amici su Rai 1: da Noemi a Bruno Vespa

Nel corso del documentario Rai La nostra Raffaella, Raffaella Carrà verrà ricordata attraverso le voci di colleghi che l’hanno conosciuta, hanno lavorato con lei, hanno avuto rapporti di amicizia ma anche chi da sempre la ammira. Queste sono le voci di Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, Noemi e molti altri, attraverso le quali viene fuori un ritratto sincero e attento della stella della TV italiana.

Verranno poi riproposte alcune interviste di Raffaella Carrà rilasciate in cinquant’anni di carriera e conservate nelle preziose Teche della Rai. Si tratta di interviste rilasciate dalla conduttrice e cantante a personalità come Enzo Biagi, Fabio Fazio, Maurizio Costanzo, Vincenzo Mollica, Minoli e lo stesso Bruno Vespa. In queste interviste, Raffaella Carrà si racconta tra progetti per il futuro e sogno, rivelando anche aspetti della sua vita privata e dunque più intima. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

