La nostra seconda vita, Rai 2/ Un film tv tedesco molto commovente

La nostra seconda vita, film diretto da Peter Henning e Claudia Pretzel

La nostra seconda vita andrà in onda oggi, mercoledì 11 agosto, nella prima serata di Rai 2 alle ore 21.20. Il film di genere sentimentale, drammatico è stato girato nel 2016 in Germania con il titolo originale di Zweimal zweites Leben. Il regista dell’opera è Peter Henning e Claudia Pretzel. La pellicola vede come protagonisti volti nuovi e non del panorama televisivo tedesco tra cui si possono riconoscere Heike Makatsch nei panni di Leo, Jessica Schwarz la giovane Annie, Benno Furmann e altri volti noti.

UN LEONE NEL MIO LETTO, RETE 4/ Il film tra gag esilaranti e battute brillanti

La nostra seconda vita, la trama del film

Il film La nostra seconda vita vede come protagonista Leo, un giovane uomo sposato con Annie, i due non hanno alcun problema economico, sono molto appassionati al loro lavoro e vivono una vita molto serena. Annie è amante dei cavalli e si torva spesso a passeggiare nella brughiera con il suo cavallo. Un giorno però a causa di un brutto incidente, cade battendo rovinosamente la testa. La vita di entrambi i coniugi cambia radicalmente, tutto quello che inizialmente sembrava scontato adesso non lo è più. Leo si torva a dover pensare alla decisione da prendere, la moglie è in coma e secondo i medici non ci sono possibilità che lei si possa svegliare. Non volendo rinunciare in alcun modo all’amata moglie, Leo decide di trasferirla in uno dei migliori centri del Paese per prendersi cura di lei al meglio. Durante l’assistenza alla moglie, conosce Esther una donna che si torva a far fronte ad una situazione molto simile alla sua.

ROSA LA WEDDING PLANNER IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO/ Il film su Canale 5

Al contrario di Leo però quest’ultima è ormai sopraffatta dalle cure al marito, sembra quasi abbia perso quella volontà di vivere che Leo vuole a tutti i costi mantenere. Questa situazione fa molto pensare Leo, che continua a ripensare ai bei momenti. Un giorno, Annie si sveglia, Leo è al settimo cielo, non sempre però tutto va secondo i piani. La donna infatti non ricorda più nulla, nemmeno il marito che per tanto tempo l’ha accudita amorevolmente. Leo di trova quindi nella posizione di dover cercare di far re innamorare la donna della sua vita, tra alti e bassi riuscirà nel suo intento?

LEGGI ANCHE:

Ferite mortali/ Streaming del film su Rete 4 "ricco di scene di impatto e di ritmo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA