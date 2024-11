La notte dell’agguato, diretto da Robert Muller

Martedì 5 novembre, nel pomeriggio di Rete 4, andrà in onda, alle 16:25, il film western del 1969 dal titolo La notte dell’agguato (titolo originale, The Stalking Moon). La pellicola è distribuita da Titanus e prodotta da Pakula Mulligan. La regia è di Robert Muller, conosciuto per Il grande cuore di Clara, con Whoopi Goldberg, e Torna a Settembre, con Gina Lollobrigida e Rock Hudson.

Il protagonista principale è Gregory Peck. Da giovane l’attore si è iscritto all’università per diventare medico, ma gli è bastato assistere a uno spettacolo teatrale a Brodway per mettere da parte la medicina e pagarsi la scuola di recitazione, facendo mille mestieri. Il suo primo ingaggio è arrivato nel 1941. Diventa presto un idolo, anche il cinema lo reclama. Nel 1963 ha vinto il Premio Oscar come migliore attore protagonista ne Il buio oltre la siepe. La protagonista femminile è Eva Marie Saint, anche lei vincitrice del Premio Oscar nel 1955 come attrice non protagonista in Fronte del porto. Fanno parte del cast anche Robert Forster, Russel Thorson e Noland Clay.

La trama del film La notte dell’agguato: una donna e un bambino da salvare

Il protagonista de La notte dell’agguato è Sam Varner interpretato da Gregory Peck. L’uomo, che lavora per lo stato americano come guida di cavalleria, durante una sua missione assiste alla cattura di alcuni indiani apache fuggiti dalla riserva. Tra questa gente è presente anche una donna bianca, Sara Carver, con suo figlio.

Dieci anni prima la donna è riuscita a scampare a un massacro. Rapita dagli apache è stata portata nel loro villaggio diventando la donna di Katau. Da questa unione è nato un bambino e la donna ha continuato a vivere nel villaggio degli indiani. Sarah è molto spaventata perché nei dintorni ha visto Kataua che vuole a tutti i costi sottrarre alla donna suo figlio per riprenderselo.

Sam nel frattempo si sta preparando per raggiungere il suo ranch nel Nuovo Messico. La donna non trovando altre vie di scampo, chiede all’uomo di scortarla fino a Silverton, dove alla stazione prenderà un treno per continuare il suo viaggio verso l’Est. Varner non sa cosa fare, poi si accorge che Kataua sta inseguendo la donna, così offre a Sara e a suo figlio la possibilità di alloggiare nel suo ranch. Una volta arrivati a destinazione, la guida Nick, avverte Sam della presenza dell’indiano nelle vicinanze.

A questo punto Sam va da una famiglia di messicani e li avvisa dell’iminente pericolo, ma durante la sua assenza Sara e suo figlio vengono rapiti dall’indiano. Sam e Nick si mettono sulle tracce della donna che ritrovano sanguinante e abbandonata lungo un sentiero. I due uomini cominciano le ricerche di Kataua con lo scopo di riprendersi il bambino, ma i tre finiscono per scontrarsi. Durante il duello Nick perde la vita e Sam con qualche difficoltà riesce a uccidere Kataua e a salvare il bambino.