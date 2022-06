LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO/ L’intrigante puzzle di Simone Aleandri

Presentato in anteprima al 39° Torino Film Festival, La notte più lunga dell’anno è tra gli esordi più interessanti della passata stagione cinematografica. Il primo lungometraggio di Simone Aleandri, ottimo documentarista, è un’opera dalle grandi potenzialità stilistiche e con un cast di spessore: tra gli altri, Ambra Angiolini, Mimmo Mignemi, Luigi Fedele, Nicolò Galasso, Massimo Popolizio e Alessandro Haber. Dopo il passaggio nelle sale, il film è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital

SINOSSI – Una lunga notte di una piccola città di provincia, nella quale si intrecciano, anche solo per sfiorarsi, quattro vicende personali. Un politico ad un passo dal baratro, una cubista che ha deciso di cambiare vita, un ragazzo coinvolto in una relazione con una donna molto più grande di lui e tre ventenni senza ambizioni in cerca di emozioni forti. Sullo sfondo, lo sguardo stanco e benevolo di Sergio, l’anziano benzinaio che nella stazione di rifornimento aperta tutta notte veglia su questo piccolo mondo. Quindici ore di buio ininterrotto in cui il destino umano si fa eccezionale, poiché la notte fa perdere gli ancoraggi del giorno e gli eventi all’improvviso subiscono un’accelerazione.

La notte più lunga dell’anno è un puzzle intrigante, con una grande descrizione dei vari personaggi, raccontati nei loro tratti essenziali. Quattro vicende personali si intrecciano nella notte della resa dei conti, una narrazione realistica ed estremamente viscerale. Tra malinconia e solitudine, Aleandri esplora storie dal forte impatto emotivo: al centro c’è sempre l’umanità, in tutti i suoi pregi e in tutti i suoi difetti. Spicca la qualità della regia del cineasta 42enne, con sequenze dal forte impatto visivo. Cast ben amalgamato, spicca un’ammaliante Ambra Angiolini.

La notte più lunga dell’anno di Simone Aleandri è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital

