La piccola principessa, il cast del film

La piccola principessa, film in onda su Italia1 oggi 25 dicembre 2024 alle 19.30, è un film per famiglie che esordì sul grande schermo nel 1995 con la regia di Alfonso Cuarón. Gli interpreti principali sono Eleanor Bron, Liam Cunningham, che ricopre un doppio ruolo, Liesel Matthews nei panni di Sara Crewe. Altri personaggi, in ruoli secondari, sono Vanessa Lee Chester, Errol Sitahal, Arthur Malet e Rusty Schwimmer. Il film La piccola principessa è ambientato nel periodo della Prima guerra mondiale, e segue le vicende di una ragazzina relegata ad una vita di servitù all’interno di un collegio newyorkese dalla direttrice, dopo aver appreso che il padre della ragazzina è stato ucciso in combattimento. Film ispirato liberamente al romanzo omonimo scritto da Frances Hodgson Burnett.

La volpe e la bambina, Rai 1/ Trama e cast della fiaba narrata da Ambra Angiolini, oggi 25 dicembre 2024

La piccola principessa, la trama del film

Sara Crewe, figlia del capitano Richard Crewe, è orfana di madre e vive in India, fino al momento in cui il padre, un onesto e ricco aristocratico decide di arruolarsi volontario nelle truppe inglesi per combattere nella prima guerra mondiale. Sara deve quindi lasciare gli amici e la casa d’infanzia dove ha vissuto sin dall’infanzia e trasferirsi ad un collegio femminile di New York, nel quale il padre comunica a Miss Maria Minchin, direttrice del collegio di non risparmiare nessuna spese per assicurare una vita senza problemi nel periodo in cui lui è a combattere. Il padre le ha messo a disposizione la suite più grande dell’intero collegio e le regala anche un medaglione con la foto della madre morta ed Emily, una bambola francese con la quale deve parlare quando si sente sola.

Ritorno ad Aurora: un Natale speciale, Canale 5/ Trama e cast del film Hallmark, oggi 25 dicembre 2024

Nonostante le regole molto cattive del collegio e il brusco atteggiamento nei suoi confronti da parte della direttrice, Sara diventa velocemente popolare tra altre ragazze del collegio come la piccola Lottie, l’ingegnosa Ermengarda, e Becky la cameriera del retrocucina, grazie alla sua gentilezza abbinata ad un acuto senso di immaginazione. D’altra parte raccoglie ben presto l’antipatia di Lavinia, che la invidia in quanto prima dell’arrivo di Sara era la studentessa più ricca. Mentre si trova nel collegio, Sara scrive sempre al padre con queste lettere che rappresentano per lui una fonte di felicità mentre è impegnato sul campo di battaglia.

Jack Frost, Italia 1/ Il commovente film di Natale con Michael Keaton, in onda oggi 25 dicembre 2024

Quando il cadavere di un soldato viene identificato per errore come il capitano Crewe, viene dichiarata la sua morte, ma in realtà è solamente ferito in modo grave e le ferite hanno provocato una amnesia. A causa di questo i suoi beni e la sua compagnia vengono sequestrati seppur Sara sia la figlia legittima del capitano. Quando questa notizia viene scoperta dalla direttrice Miss Minchin, la rende furiosa e propone a Sara l’alternativa di lavorare al collegio oppure finire in mezzo alla strada. Miss Minchin, dopo averle confiscato tutti gli averi compreso il medaglione lasciatole dal padre, trasferendola in una soffitta insieme a Becky, ma le lascia la bambola ed il libro.

Dopo varie peripezie Sara, alla quale le amiche hanno restituito il medaglione, mentre scappa da Miss Minchin ritrova il padre che era stato accolto da Charles Randolph che aveva perso in azione il figlio John, e che inizialmente non la riconosce mentre successivamente sentendone le urla mentre la polizia sta cercando di arrestarla, riacquista completamente la memoria riuscendo a salvare la figlia. Il capitano Crewe chiarisce l’accaduto con i superiori della direttrice e anche con la banca, riprendendosi le ricchezze di famiglia e adottando Becky mentre Miss Minchin, che ha perso sia la posizione che il titolo, si ritrova a lavorare come spazzacamino.