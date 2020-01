La porta dei sogni, ultima puntata/ Diretta e ospiti: Lino Banfi, Il Volo e…

Anticipazioni ultima puntata de La porta dei sogni

Dopo il successo ottenuto con i primi due appuntamenti, venerdì 3 gennaio, in prima serata su Raiuno, Mara Venier conduce la terza ed ultima puntata de La porta dei sogni, il programma che l’ha riportata in onda nel prime time della rete ammiraglia della Rai per la gioia di tutti i suoi fans. Anche questa sera, con l’aiuto di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano, la conduttrice che domenica 5 gennaio tornerà in onda anche con una nuova puntata di Domenica In, cercherà di realizzare i sogni del suo pubblico. Legata ai fans che non perde occasione di ringraziare per l’affetto che le dimostrano da anni, Mara Venier vorrebbe realizzare i sogni di tutte le persone che hanno scritto alla casella de La porta dei sogni. Un desiderio impossibile da realizzare anche se questa sera, zia Mara renderà felici altri protagonisti di storie emozionanti e toccanti.

Le storie dell’ultima puntata de La porta dei sogni

La settimana scorsa, Mara Venier e la redazione de La porta dei sogni, tra i vari sogni, hanno realizzato il sogno di Diana di poter avere l’abito da sposa della sua taglia e quello di Marco, un ragazzo autistico che ha trovato il proprio riscatto nel nuoto grazie alla fiction “Come un delfino” di Raoul Bova che ha poi incontrato con gioia il giovane campione emozionando non solo il pubblico, ma la stessa Mara Venier. Anche questa sera, attraverso le porte dei sogni, altre persone vivranno un momento di grande gioia. Tra i sogni di questa sera, ci saranno: l’abbraccio tra una madre e un figlio separati che non s’incontrano fisicamente da oltre dieci anni a causa dei chilometri che li separano, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia e una proposta di matrimonio romantica e inaspettata.

Gli ospiti dell’ultima puntata de La porta dei sogni

Dopo Enrico Brignano, Raoul Bova, Flavio Insinna e Alessandro Siani, ospiti dello scorso appuntamento, per la terza ed ultima puntata de La porta dei sogni, Mara Venier accoglierà non solo alcuni dei personaggi più amati dal pubblico italiano, ma anche dei grandi amici, in primis Lino Banfi. Spazio, poi, a Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. Infine, per realizzare il sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia, in studio, arriveranno i professionisti di Ballando con le stelle.



