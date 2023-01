La Porta Rossa 3/ Anticipazioni prima puntata: Cagliostro ritrova Vanessa, ma…

La porta rossa 3, ultima stagione

Questa sera, mercoledì 11 gennaio, in prima serata su Rai 2 torna “La porta rossa”, la serie tv ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con la terza e ultima stagione. Dopo il successo della prima (2017) e della seconda serie (2019), quattro nuove prime serate – per un totale di otto episodi – per accompagnare il pubblico verso il gran finale. La fiction è come sempre ambientata a Trieste. Il protagonista della serie è il commissario Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, che ha perso la vita durante un’azione di polizia. L’uomo ha deciso di non varcare la porta rossa, ovvero di non andare nell’Aldilà, con due obiettivi ben precisi: salvare sua moglie Anna (Gabriella Pession) e trovare colui che lo ha ucciso (nella prima stagione si scopre essere stato il collega Stefano Rambelli). Per fare tutto ciò è aiutato dalla medium Vanessa (Valentina Romani), che però si innamora di lui. Quando Anna partorisce una bambina, sente la presenza del marito ma gli chiede di andare via.

La porta rossa 3, anticipazioni prima puntata

Da dove riparte la terza e ultima stagione de “La porta rossa”? Sono passati tre anni da quando Vanessa se n’è andata via con Federico, lasciando Cagliostro tra Terra e Aldilà. La ragazza frequenta un’università in Slovenia, il Centro Studi di Parapsicologia. Cagliostro e Vanessa non hanno più alcun rapporto, ma Eleonora gli chiede aiuto per liberare la figlia dalle influenze di quel posto misterioso. Intanto Anna ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto e Stella mettono in pausa la loro relazione, ma la donna sparisce misteriosamente. Nel primo episodio di “La porta rossa 3” durante una manifestazione in difesa dell’ambiente si verifica un blackout che investe l’intera città. Cagliostro assiste ad un incidente d’auto in cui muore una persona che conosce molto bene. Per risolvere il mistero Cagliostro si troverà ad avere di nuovo a che fare con Vanessa. Nel secondo episodio, Anna si trova bloccata a Trieste per indagare con Paoletto su quanto successo durante il blackout. Anche Vanessa e Cagliostro indagano insieme ma in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. I due riusciranno finalmente a scoprire quale sia l’invisibile filo che li lega da sempre?

