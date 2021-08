La prima cosa bella, Canale 5/ Video e trama: la vincente accoppiata Virzì – Ramazzotti

Scopri il cast di La prima cosa bella

La prima cosa bella andrà in onda oggi, lunedì 23 agosto, a partire dalle 21.20 su Canale 5, per trascorrere una serata all’insegna del film italiano d’autore che farà commuovere e ridere allo stesso tempo seguendo i ricordi di un figlio corso a dare l’ultimo saluto alla madre in fin di vita. Si tratta di un film di genere drammatico ma definibile anche commedia, diretto da Paolo Virzì e distribuito da Medusa a partire dal 15 gennaio 2010. Tra gli attori vi sono molti volti noti e amati dagli italiani, come Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli che interpretano la protagonista nei due periodi di vita narrati, quello vissuto da giovane madre e quello della malattia; Claudia Pandolfi nei panni della figlia Valeria; Valerio Mastandrea in quelli dei figli Bruno. Vi sono anche Marco Messeri, Paolo Ruffini e Dario Ballantini. Soggetto e sceneggiatura sono curati da Paolo Virzì, insieme a Francesco Bruni e Francesco Piccolo con i quali si aggiudica il Nastro d’Argento nel 2010.

Affrontiamo la trama de La prima cosa bella. Bruno Michelucci è un’infelice insegnante di lettere, vive a Milano e cerca spesso di soffocare le sue inquietudini facendo uso di droghe. Sembra insoddisfatto del presente e ancor di più del suo passato, dove domina la figura della madre, una donna esuberante e bellissima, con cui egli ha interrotto ogni rapporto da tempo. La sorella Valeria lo chiama improvvisamente a Livorno, loro città natale, per tentare la riconciliazione con la madre ormai costretta, dopo una lunga lotta contro il cancro, ad aspettare la fine della sua vita sul letto di un ospedale. Quello che Bruno compie non è solo un viaggio da Milano a Livorno ma è soprattutto un viaggio nel tempo tra i ricordi della sua infanzia ricordando le vicende trascorse con la madre a partire da quella lontana estate livornese del 1971, quando Anna Michelucci viene eletta miss Pancaldi. Anna è la mamma più bella, ma le maldicenze che circondano il piccolo Bruno offuscano la figura della madre bellissima e affettuosissima con quella di una donna di facili costumi. Ella, infatti, si accompagnava con molti uomini, provocando i pettegolezzi di molti, ma non si concedeva mai a nessuno. È moglie di un uomo possessivo e scostante; affronta diversi mestieri confortata e spinta, allo stesso tempo, solo dall’amore per i figli: è stata domestica, segretaria, ragioniera, figurante senza successo. La narrazione del film si alterna tra le immagini del presente e i flashback dei ricordi di infanzia.

