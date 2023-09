La promessa/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Gregorio senza pietà con la servitù!

La promessa, anticipazioni puntata in onda l’11 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 11 settembre, ci svelano che Gregorio è senza pietà, troppo determinato a trovare chi abbia rubato la spilla. Così, il terribile nuovo maggiordomo, su mandato di Alonso, prende di mira la servitù e la minaccia: se non salterà fuori il prezioso oggetto, proseguiranno le indagini sul furto, ma chiamerà la Guardia Civile a fare le perquisizioni. Inoltre, per la servitù ci saranno conseguenze amarissime. Il tono autoritario di Gregorio mette tutti sotto pressione, anche perché ciascuno dei domestici temono per il loro futuro.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Maria, c'è un nuovo collega stilista

Pia sostiene Romulo, ormai messo da parte a causa del nuovo ruolo di Gregorio, e lo spinge a non mollare. I due sanno di essere osservati speciali del maggiordomo, quindi dovranno stare molto attenti alle loro prossime mosse. Nel frattempo, Don Gregorio sorprende Jana davanti alla stanza di Manuel. Non sapendo quali siano le sue intenzioni, se non quelle di offrirgli altre cure, si limita ad ordinarle di starne alla larga. Anche stavolta il piano della protagonista fallisce.

Terra amara/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Rashit vuole sposare Fadik, ma...

La promessa, anticipazioni dell’11 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che la famiglia De Lujan partecipano al funerale del barone De Linaja insieme alle persone più care del defunto. Alla funzione ci sono anche Petra e Padre Camilo. La cerimonia funebre riserverà delle sorprese per alcuni dei presenti. Intanto, Manuel si sentirà attratto da quello strano e inspiegabile profumo di camomilla che continua a sentire, mentre Jimena lo plagia, raccontandogli bugie sulla loro storia e convincendolo sempre di più di una versione distorta…

Beautiful/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Carter sposerà Paris o sceglierà Quinn?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Salvador è stato portato via dalla Guardia Civile per essere interrogato. Lope, in seguito, rivela a Maria il vero motivo per cui il giovane è stato arrestato. A quel punto i due andranno da Romulo per chiedergli di andare in caserma, ed intercedere per Salvador. Nel frattempo, Martina rimprovera Mauro e gli restituisce la medaglietta che questi aveva regalato a Leonor. Intanto, Jana va avanti con il suo piano e ruba una pistola dal comodino in salotto. In seguito, la ragazza confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme: la loro storia non potrà avere un seguito ed è destinata a non avere un lieto fine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA