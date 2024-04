La Promessa/ Anticipazioni 12 aprile 2024: Candela fa una proposta a Don Carlos…

Le anticipazioni de La promessa, riferite alla puntata in onda domani 12 aprile 2024, rivelano che Candela scopre il segreto che Simona ha cercato tanto di nascondere. La cameriera reagisce in modo molto particolare, e andrà da Don Carlos per rivelargli cosa ha in mente.

Nel nuovo appuntamento della soap, Jana vive un momento di difficoltà con Jimena che farà di tutto per mettere la ragazza in imbarazzo. Elisa è molto provata da quanto le ha rivelato Cruz, e dal comportamento di Lorenzo. La baronessa si lascia andare ad un gesto piuttosto bizzarro dinanzi a tutti. Cosa accadrà ai protagonisti?

La promessa, anticipazioni del 12 aprile: Candela scopre tutto!

Candela ha scoperto che era Don Carlos ad inviare le lettere e propone all’insegnante di scriverle insieme a lui e Simona. La cameriera ha scoperto in parte il segreto della sua cara amica, ma non intende metterla in difficoltà. Jana, invece, si troverà ad affrontare un momento complicato.

Le anticipazioni de La promessa del 12 aprile, ci svelano che Jimena dice a Jana di trovarsi un marito ricco e facoltoso mettendo in imbarazzo la ragazza di fronte a Manuel, l’uomo che ama. Durante il brindisi di fine testamento, Elisa decide di lasciare la tenuta. La baronessa è disgustata da quanto accaduto con Cruz e Lorenzo e decide di uscire di scena baciando sulla bocca Alonso davanti a tutti.

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Curro è molto felice di essere il fratello di Jana ma le chiede di tenerlo nascosto per non rovinare il suo rapporto con l’amata Martina. Mercedes è pronta a lasciare la tenuta e decide di congratularsi con Cruz per quanto accaduto a Jana.

