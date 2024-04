La Promessa/ Anticipazioni 10 aprile 2024: Maria tenta di far riappacificare Salvador e Lope ma…

Le anticipazioni de La promessa, riferite alla puntata in onda domani 10 aprile 2024, ci svelano che Jana è ancora scossa. Dopo aver svelato la verità a Curro deve prendersi cura della madre di Manuel, la Duchessa de Los infantes soffre e solo lei può aiutarla.

Lope e Salvador sono ancora furiosi l’uno verso l’altro; la dolce Maria tenta di riavvicinare i due amici in qualche modo, ci riuscirà? Mauro deve intervenire per aiutare la ragazza nel suo intento e non sarà un compito facile. Simona e Candela si sono riconciliate finalmente, ma stanno dando filo da torcere al loro insegnante. Pia, invece, comincia a sospettare su qualcosa di molto importante…

La promessa, anticipazioni del 10 aprile: Lope e Salvador mai più amici?

Lope e Salvador non si sono più riconciliati dopo l’ultima lite. I due hanno discusso a causa del matrimonio tra l’ex soldato e Maria; proprio durante la loro chiacchierata, il cuoco ha confessato di essere innamorato della Fernandez facendo infuriare Salvador.

Le anticipazioni de La promessa del 10 aprile svelano che Maria cerca in tutti i modi di far riappacificare i due. Lope e Salvador sembrano non volerne sapere, così la giovane si rivolge a Teresa per chiederle aiuto. Nonostante i loro sforzi, però, la situazione è più difficile del previsto e Mauro è costretto ad intervenire per dare loro sostegno. Nel frattempo, Simona e Candela hanno fatto pace, ma cominciano ad approfittarsi del loro insegnante. Pia, invece, avverte una sensazione forte su una certa questione…

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Jana teme la reazione di Curro dopo avergli svelato di essere sua sorella; il giovane è rimasto scioccato dalla notizia ignorando persino la sua amata Martina. La cameriera, però, avrà un compito molto più complesso da gestire.

Manuel le chiede aiuto: sua madre, la Duchessa di Infantes, soffre di lombalgia ed è attanagliata dai forti dolori. Jana decide di aiutare la donna, ma non prende la mancia datale da Mercedes come ringraziamento per il suo favore.











