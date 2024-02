La Promessa/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Catalina ha sempre più sospetti su Don Lorenzo

Anticipazioni La promessa puntata 22 febbraio 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, giovedì 22 febbraio, ci svelano che Simona e Candela avranno a che fare con un nuovo insegante. Infatti, Pia ha chiesto a don Gregorio ci sia bisogna di una persona più esterna per la loro istruzione. Orengo, dunque, si palesa nella villa per insegnare.

Terra Amara/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Zuleyha viene rapita, ma Hakan riesce a salvarla

Nel frattempo Martina cerca di fare ammenda per quanto fatto a Beatriz e le chiede perdono; quest’ultima, però, non cede alla rabbia e decide di vendicarsi di lei con ogni mezzo possibile. Catalina invece si mostra piuttosto perplessa nei confronti di Don Lorenzo, e decide di confidare i suoi timore al padre.

La promessa, anticipazioni del 22 febbraio 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata in onda oggi, il focus è su Martina che da quando Beatriz è arrivata alla villa teme che la ragazza possa rivelare i suoi segreti. Il terrore che possa essere umiliata, la porta a cercare un confronto con la sua ‘nemica’. Le chiede perdono e implora Beatriz di lasciarsi tutto alle spalle.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: ritorno di fiamma tra Vito e Maria?

La sua antagonista, però, non vuole sentir ragioni e continua a pianificare la sua vendetta per rovinarle la vita. Catalina è sempre più preoccupata che Don Lorenzo abbia un secondo fine verso di lei. Tutte le sue lusinghe hanno insospettito la donna che attanagliata dai dubbi, chiede consiglio al padre. Don Romulo ha chiesto al marchese la possibilità di chiamare un nuovo insegnante per Simona e Candela che desiderano tanto studiare.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente puntata, Don Lorenzo sospetta che Catalina lo abbia visto in atteggiamenti intimi con Elisa. Per questo motivo, riempie la cognata di lusinghe per ingraziarsela e tenere la sua tresca amorosa segreta. Il Conte inizierà, dunque, a complimentarsi con lei per le sue doti professionali e cercherà di carpire informazioni utili.

MARE FUORI 4, 2A PUNTATA/ Diretta e anticipazioni: Rosa bacia Cucciolo davanti a Carmine

Questo comportamento forzato, però, non farà altro che insospettire la ragazza che comincerà a pensare abbia qualcosa da nascondere. Catalina, infatti, cercherà di parlarne con il padre mettendolo in guardia sullo strano atteggiamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA