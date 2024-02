La Promessa/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Salvador chiede a Maria di sposarlo, lei…

Anticipazioni La promessa puntata 27 febbraio 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, lunedì 27 febbraio, Salvador cercherà di riavvicinarsi a Maria. Il domestico, dopo essere stato via per il servizio militare, rivela alla Fernandez di aver sentito la sua mancanza e di essere ancora innamorato di lei e le chiederà di sposarlo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Marta decide di rompere con Tom

Maria accetterà, o metterà in dubbio i suoi sentimenti? Nel frattempo, Manuel e Jimena daranno alla loro famiglia la notizia che presto diventeranno genitori. Come reagiranno tutti a questa notizia? Catalina sarà contenta o dispiaciuta per il fratello?

La promessa, anticipazioni del 27 febbraio 2024: cosa succede oggi?

Salvador ha capito di aver sbagliato nei confronti di Maria. Il giovane, una volto ripreso dal ritorno a casa, riflette sui suoi sentimenti e capisce di amare molto la Fernandez, tanto da dichiararsi e chiederlo di sposarlo. Il ragazzo confessa a Maria di aver sentito molto la sua mancanza quando era via e di voler passare la vita con lei.

Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Ridge ripensa a Brooke ed entra in crisi, ma Taylor...

D’altro canto Fernandez è stata più volte rifiutata da Salvador, dunque, accetterà adesso di sposarlo? Intanto, Manuel e Jimena rivelano alla famiglia che presto diventeranno genitori. Don Alonso è al settimo cielo per la notizia, Catalina e Martina sono contente anche se mal sopportano la presenza di Jimena. La notizia arriva però anche Jana che ne sarà addolorata.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle precedenti puntate, il focus è su Manuel che decide di seguire Don Pedro in Italia per i suoi progetti. Nonostante la tristezza, anche sua sorella Catalina è contento per lui convinta che gli faccia bene stare lontano a una donna come Jimena.

Beautiful/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Bill cerca di riconquistare Brooke ma...

Ben presto, però, Manuel scoprirà che sua moglie è rimasta incinta e questo sconvolgerà del tutto i suoi piani. Se da un lato l’idea di diventare padre lo rende felice, dall’altro questo lo lega a doppio filo a una donna che non ama più. Jana, invece, confessa a suo fratello di aver visto Don Lorenzo ed Elisa baciarsi. E’ la ragazza la “guardona” che la coppia sta cercando per metterla a tacere. Infatti, Jana è sempre più convinta che i due tramino qualcosa da molto tempo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA