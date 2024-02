La Promessa/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Manuel decide di andare in Italia, ma Jimena sconvolge i piani..

Anticipazioni La promessa puntata 26 febbraio 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, lunedì 26 febbraio, Jimena svelerà a Manuel una grande novità che cambierà per sempre le loro vite. La ragazza confessa al marito di essere incinta, e di esserne molto felice convinta che un bambino possa sistemare le criticità della coppia.

Manuel è molto sorpreso dalla notizia, ma non sa come gestirla: se da un lato è felice all’idea di diventare padre, dall’altro è molto spaventato di legarsi ancora di più a una donna che non ama. Intanto, Jana confessa a Curro di aver visto Don Lorenzo mentre amoreggiava con la Baronessa. La ragazza è sempre più convinta che i due stiano architettando qualcosa di losco.

La promessa, anticipazioni del 26 febbraio 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata in onda oggi, il focus è su Manuel che decide di seguire Don Pedro in Italia per i suoi progetti. Nonostante la tristezza, anche sua sorella Catalina è contento per lui convinta che gli faccia bene stare lontano a una donna come Jimena.

Ben presto, però, Manuel scoprirà che sua moglie è rimasta incinta e questo sconvolgerà del tutto i suoi piani. Se da un lato l’idea di diventare padre lo rende felice, dall’altro questo lo lega a doppio filo a una donna che non ama più. Jana, invece, confessa a suo fratello di aver visto Don Lorenzo ed Elisa baciarsi. E’ la ragazza la “guardona” che la coppia sta cercando per metterla a tacere. Infatti, Jana è sempre più convinta che i due tramino qualcosa da molto tempo…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle precedenti puntate, Martina che da quando Beatriz è arrivata alla villa teme che la ragazza possa rivelare i suoi segreti. Il terrore che possa essere umiliata, la porta a cercare un confronto con la sua ‘nemica’. Le chiede perdono e implora Beatriz di lasciarsi tutto alle spalle.

La sua antagonista, però, non vuole sentir ragioni e continua a pianificare la sua vendetta per rovinarle la vita. Catalina è sempre più preoccupata che Don Lorenzo abbia un secondo fine verso di lei. Tutte le sue lusinghe hanno insospettito la donna che attanagliata dai dubbi, chiede consiglio al padre. Don Romulo ha chiesto al marchese la possibilità di chiamare un nuovo insegnante per Simona e Candela che desiderano tanto studiare.

