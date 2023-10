La promessa/ Anticipazioni 9 ottobre 2023: Cruz finalmente confessa, Curro è distrutto

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 9 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 9 ottobre, ci svelano che tra Cruz e Alonso è ancora scontro, e lui alla fine decide di non licenziare i cuochi perché la loro testimonianza è stata fondamentale per scoprire che Padre Camilo in realtà era un impostore. I domestici esultano perché nessuno di loro perderà il posto di lavoro. Curro, devastato, scopre una verità che sospettava da tempo e conferma che Jana lo aveva messo sulla pista giusta. Infatti, dopo un confronto con Cruz, il ragazzo scopre che Lorenzo non è davvero suo padre. Il giovane è distrutto e non sa come reagire.

Beautiful/ Anticipazioni 9 ottobre 2023: Li fatica ancora a parlare...

Catalina vuole giustizia per la faccenda della spilla. Il prezioso gioiello appartenuto a sua madre era stato venduto dalla diabolica marchesa. Il padre della ragazza, però, pur capendo il suo punto di vista, le dice che non può prendere alcun provvedimento contro sua moglie e ciò lascia sua figlia abbastanza sconfortata.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni settimanali dal 9 al 13 ottobre 2023: Adelaide lascia Milano

La promessa, anticipazioni del 9 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Manuel intuisce che c’è qualcosa che non va in lui: non riesce a ricordare alcuni dettagli. Parlandone con Curro, il giovane capisce che gli hanno vietato di parlare del suo passato con lui. Per quale motivo? A insospettirlo c’è anche il comportamento di Jimena, che lui comprende non essere vero amore. Ciò vuol dire che il suo sentimento gli è stato indotto, e il loro matrimonio è solo una situazione di comodo. Manuel è confuso: Jimena gli ha mentito per tutto questo tempo? E perché lo ha fatto?

La promessa/ Anticipazioni settimanali dal 9 al 13 ottobre 2023: Lorenzo non è il vero padre di Curro

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, spinto da Jana, comincia ad indagare su chi sia realmente Lorenzo: è suo padre biologico oppure la sua vita è tutta una menzogna? Il ragazzo dovrà parlarne con Cruz e farlo al più presto possibile. Jana è felice che suo fratello cominci finalmente a mettere insieme i pezzi, ma Maria non si fida molto del ragazzo. Jimena fa in modo di ristabilire un po’ di tranquillità e invita i futuri suoceri a soggiornare alla tenuta, così da concludere i preparativi per le nozze. Jana è messa sotto pressione da questa notizia e sa di doversi sbrigare a rimettere in piedi l’aereo di Manuel: solo così può sperare che il giovane ricordi qualcosa sul suo passato. Maria è preoccupata perché non ha avuto più notizie da Salvador da quando è partito per il fronte, e teme gli sia successo qualcosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA