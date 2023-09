La promessa/ Anticipazioni dall’11 al 15 settembre 2023: Jana scopre qualcosa su Curro…

La promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 15 settembre 2023

Le anticipazioni de La promessa della settimana dall’11 al 15 settembre 2023, in onda su Canale 5, ci dicono che si proseguirà nelle indagini sul furto della spilla. Un cattivissimo Gregorio minaccia la servitù: se il suo prezioso cimelio non salterà fuori, chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto. Intanto si svolge il funerale del barone De Linaja, in cui Jana, Teresa, Pia e Maria condividono le angosce e le paure riguardanti l’ultima notte in cui era ancora vivo. Giorni prima, l’uomo aveva tentato di abusare di Teresa e Pia, per salvarla, lo aveva ucciso con una statuetta; Maria e Jana erano entrate nella sala da fumo e le quattro donne, per sbarazzarsi del corpo, avevano inscenato un’improvvisa partenza.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni replica 7 settembre 2023: il segreto di Adelaide...

Pia rivela a Jana di non aver abortito, poi la cameriera le confessa il vero motivo per cui si trova a La Promessa: ritrovare suo fratello Marcos (Curro) e vendicare la morte di sua madre. Nel frattempo, Catalina scopre che padre Camilo non è un vero prete e vuole smascherarlo. Prima, però, vuole capire per quale motivo la spilla di sua madre sia finita sul cappotto di una baronessa al funerale del barone.

Terra amara/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Mujgan è di nuovo incinta?

Anticipazioni La promessa, puntate dall’11 al 15 settembre su Canale 5

Le altre anticipazioni de La promessa ci dicono che nella settimana dall’11 al 15 settembre 2023 assisteremo anche alla sconvolgente scoperta di Jana su Curro, dopo averlo trovato dolorante a causa di una spalla lussata. Non solo: la protagonista scopre numerose ferite sulla schiena, ma lui giustifica causate da una presunta partita di tennis giocata con suo padre. Jimena racconta a Jana che sta alterando i ricordi di Manuel con falsi racconti; lei però non ci sta e tenta di fargli ricordare la sua passione per il volo, aiutandolo costantemente. Candela aiuta Pia a vestirsi e a tenere segreta la gravidanza. Mauro viene incaricato di distruggere tutto quello che c’è nell’hangar, alle spalle di Manuel, ma Jana lo sorprende e porta in salvo i progetti del signorino.

Beautiful/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Eric, decisione improvvisa su Quinn

Lope confida a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia. Temendo per la sua sorte, scelgono di non dire nulla a Maria. Almeno per il momento. Intanto, Cruz continua a maltrattare Curro e ad avere diverse discussioni con Lorenzo, soprattutto per quanto riguarda l’eredità del defunto barone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA