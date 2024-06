La promessa, anticipazioni puntata 5 giugno 2024/ Jimena si rivela incinta, ma…

Si rinnova l’appuntamento giornaliero di La promessa prevista oggi 5 giugno 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Tra le relative anticipazioni, in particolare, Jimena é in coinvolta in una verità clamorosamente scioccante e c’é un ruolo protagonista che rischia la vita.

Anticipazioni puntata 5 giugno, La promessa: Salvador assiste ad una scena imbarazzante e Jimena…

La promessa, serie di produzione spagnola che ha stregato gli spettatori in Italia, vede Salvador assistere ad una scena al limite dell’imbarazzo. Questo, perché a dir poco intima e dall’alto tasso di romanticismo ed erotismo.

Il protagonista nel dettaglio sorprende Maria e Lope mentre sono avvinghiati e nel frattempo Margarita informa Fernando che ha trovato il modo di mettere a tacere Beatriz. Tra le altre anticipazioni circa il prosieguo della trama di La promessa dopo gli appuntamenti di inizio corrente mese, Jimena svela a sua madre di attendere una gravidanza in corso, anche se non é proprio come sembra.

Tra le altre anticipazioni di La promessa, il preannunciato parto si rivela essere ostacolato e…

La duchessa de Los Infantes le consiglia intanto di continuare a tenere rapporti frequenti in intimità con suo marito, sperando che in questo modo la bugia alla base del prosieguo della trama possa essere credibile. E tra gli altri ruoli nella soap spagnola, poi, Catalina, Manuel e Abel diventano protagonisti indiscussi di una devoluzione particolarmente importante che ha a cuore una causa speciale: i tre ruoli diventano parte integrante di partecipazione a una colletta della servitù per l’operazione convenuta agli occhi di Salvador.

Per la vera gravidanza a La promessa, il travaglio di Pia si rivela essere ostacolato da più di una complicazione e il parto quindi diventa un’impresa ardua..

Il dottore operante fa sapere dal suo canto che la situazione potrebbe risolversi in un tempo maggiore di quello previsto. L’evento del parto preannunciato in anticipo manda tutta l’intera tenuta in subbuglio, questo per di più destando particolare preoccupazione generale nella servitù ed i marchesi i quali cominciano a temere il peggio per la vita del nascituro e di sua madre.











