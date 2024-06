La promessa, anticipazioni puntate dal 5 al 7 giugno 2024/ Martina é contesa, esplode il triangolo con Curro!

Proseguono le puntate di La promessa, tra le serie più appassionanti a detta del pubblico di casa Mediaset, con una proposta di nozze che vede protagonisti Curro e Martina.

Anticipazioni La promessa, delle puntate dal 5 al 7 giugno 2024: la richiesta di nozze accende il triangolo tra Curro, Martina e…

Tra le anticipazioni delle nuove puntate di La promessa, previste in onda dal 5 al 7 giugno 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset e a partire dalle 14:45 circa, si parte da un sospetto di Margarita e Fernando che cominciano a temere un allontanamento di Martina. Questo mentre Curro si adopera per chiedere la mano alla giovane.

Nel frattempo, Jana e Abel si prendono cura di Ramona e Curro si palesa disposto a proporre a Martina di sposarla in modo da salvarla dall’evenienza di un matrimonio combinato. L’operazione di Salvador, di prendere in sposa la giovane contesa, può quindi dirsi compromessa.

Abel si attiva per informare Salvador relativamente al costo dell’operazione agli occhi, che si rivela essere piuttosto elevato. Intanto, tra i protagonisti delle rinnovate trame di La promessa, Cruz avanza a Jimena il consiglio di ripensare alla scelta maturata. Quella di trasferirsi nella capitale spagnola Madrid. Ma la diretta interessata avanza la richiesta di non interferire nelle sue questioni.

Salvador deve sottoporsi ad una delicata operazione: la trama di La promessa prevede una colletta in suo aiuto

Tra le altre anticipazioni nelle puntate di prosieguo di quelle previste a inizio giugno di La promessa, Jana comunica a Manuel che la loro storia d’amore è ormai finita. Salvo poi tornare sui suoi passi, rivolgendo alla persona amata le sue più sentite scuse per la prima scelta brutale di chiudere il loro amore di punto in bianco.

Fernando insiste affinché Martina sposi Antonio, ma lei finisce per chiudere la conversazione. Salvador fa una scoperta piuttosto scioccante, sorprendendo Lope mentre é abbracciato a Maria.

E tra gli altri risvolti nelle attese puntate di La promessa, inoltre, Manuel e Abel intendono farsi carico di una colletta per la raccolta di soldi organizzata in aiuto per l’operazione di Salvador.











