La Promessa, anticipazioni settimanali: dal 9 al 13 luglio 2024: Pia dinanzi a un bivio, intanto Ramona…

La serie tv ispanica che sta spopolando anche in Italia torna anche questa settimana con nuove appassionanti puntate che vedono come protagonista Jana Exposito. Stiamo parlando de La Promessa e le anticipazioni settimanali – dal 9 al 13 luglio 2024 – promettono un repentino scioglimento della trama nel merito delle situazioni più spinose ancora in sospeso.

La puntata odierna de La Promessa ha visto primeggiare Antonio de Carvajal che, ormai messo alle strette, ha dovuto rivelare a Martina una verità che prima o poi sarebbe venuta a galla. I duchi non hanno dato il loro benestare sulle nozze: dunque, nessun matrimonio verrà celebrato.

Pia mette ‘in scacco’ la marchesa, ma… Cosa raccontano le anticipazioni settimanali de La Promessa

Stando alle anticipazioni settimanali de La Promessa, la circostanza spigolosa legata al ricatto di Pia nei confronti della Marchesa sarà scossa da un colpo di scena nel corso della puntata di domani (10 luglio 2024). Qualcosa si è inceppato, il piano non è andato come previsto e, la seconda, ha dunque avuto la possibilità di agire con una ‘contromossa’ e mettere in scacco la donna, almeno per il momento.

Giovedì 11 luglio – stando alle anticipazioni settimanali de La Promessa – sarà invece Jana a prendersi la scena ma per una delusione che di certo non si aspettava. La donna non vedeva l’ora di osservare la reazione di Manuel alla vista del ventaglio di Cruz; peccato che l’uomo non avrà alcuna reazione, tanto da suscitare il nervosismo della donna.

Dov’è finita Ramona? La possibile svolta con le anticipazioni settimanali de La Promessa

Il fine settimana sarà un repentino correre di emozioni grazie alle anticipazioni settimanali de La Promessa. Da un lato, nuove ipotesi potrebbero dare la svolta decisiva in merito alla scomparsa di Ramona; dall’altro Jimena inizierà a riflettere sulla possibilità di mettere al corrente Manuel dell’aborto. Intanto, Pia sarà messa dinanzi a un bivio: firmare e rinunciare alla denuncia o perdere il posto. Il secondo caso, nel pieno delle lacrime, sarà la scelta della giovane.

