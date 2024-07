Anticipazioni La Promessa, puntata 9 luglio 2024/ Antonio decide di non sposare Martina

La decisione di Antonio al centro della puntata di oggi martedì 9 luglio de La promessa: le anticipazioni

Su Canale Cinque si rinnova l’appuntamento imperdibile con la soap opera campione di ascolti e molto seguita dai telespettatori pomeridiani di Mediaset, andiamo a scoprire cosa accadrà nella produzione spagnola che già da qualche anno sta spopolando nel nostro Paese, tra intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni de La promessa riguardo alla puntata di oggi martedì 9 luglio rivelano che Antonio de Carvajal y Cifuentes prenderà una decisione inaspettata riguardo a Martina, infatti non verrà celebrato alcun matrimonio visto che lei non ha ottenuto il consenso atteso da parte dei genitori, a quel punto l’uomo deciderà di risarcirla con una busta piena di denaro per dire addio.

Il rifiuto dei duchi però ferirà molto nel profondo Martina, mentre allo stesso tempo metterà Margarita in una brutta posizione con Cruz, che causerà qualche tensione inaspettata e discussioni aperte, visto andrà incontro a una situazione molto spiacevole. La donna sarà indignata per il ricatto di Pia e per le prove possibili riguardo al rapimento del piccolo Diego, andato in scena subito dopo il parto, tutto questo mentre Abel andrà a rassicurare Jimena sulle sue condizioni dopo la caduta nei pressi del lago che ha fatto preoccupare tutti, stando però alle anticipazioni de La promessa, la famiglia continuerà a essere preoccupata visto il suo strano atteggiamento.

La trama de La promessa: le ricerche per trovare Roma vanno avanti

Sempre nel corso della puntata odierna della soap opera di Canale Cinque spunteranno nuove sorprese dallo sceneggiato ambientato in Spagna e trasmesso su Canale Cinque a partire dalle 15.45, andranno avanti senza sosta le ricerche di Ramona, mentre Lope riuscirà a trovare il sacchetto delle erbe dal quale la donna non si separava mai, dunque le speranze di ritrovarla viva si abbasseranno sempre di più.

Le anticipazioni de La promessa riguardo alla puntata in onda oggi 9 luglio si soffermano anche su Alonso, che chiederà a Catalina di ammorbidire i rapporti con il conte Pelayo, mentre resterà la tensione tra Simona e Candela, Cruz invece accetterà il ricatto di Pia per evitare di creare un ulteriore scandalo in paese.

