La pupa e il secchione 2020/ Eliminati e diretta: la nuova coppia Sandra e Marco

ANTICIPAZIONI LA PUPA E IL SECCHIONE 2020 PUNTATA 21 GENNAIO

Martedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, Paolo Ruffini, con Francesca Cipriani al suo fianco, racconterà le nuove avventure dei concorrenti de La pupa e il secchione 2020 che torna in onda con una nuova puntata in cui non mancheranno le sorprese. Al centro della nuova puntata, ci sarà l’arrivo di una nuova coppia formata dall’agronoma Sandra Maestri e il modello Marco Sarra. La puntata, però, si aprirà con il ripensamento. Stavolta, a cambiare partner, saranno i secchioni. Le scelte causeranno nuove tensioni e litigi tra i vari concorrenti esattamente com’è accaduto la scorsa settimana quando il ripensamento delle pupe ha spaccato il gruppo. Le scelte dei secchioni deluderanno alcuni concorrenti mentre renderanno felici altri. Quali coppie, dunque, si formeranno? Tutti i secchioni decideranno di cambiare partner e qualcuno chiederà di restare con la propria pupa? Lo scopriremo questa sera.

LE PROVE E GLI OSPITI DE LA PUPA E IL SECCHIONE

Tante prove e tanti ospiti per la nuova puntata de La pupa e il secchione 2020 nel corso della quale i concorrenti cercheranno di conquistare punti per non essere eliminati e accedere alla prossima puntata. Per la “Prova TG”, i concorrenti saranno alle prese con la conduzione di un telegiornale e saranno giudicati da Giampiero Mughini. La “Prova Fattoria” si svolgerà fuori dalla Villa, in una vera fattoria dove i concorrenti, sotto la guida del contadino Manolo Romaniello, dovranno cimentarsi nella vita contadini. Durante la “Prova Body Painting” di cui Giulia Salemi sarà la madrina, i secchioni e le secchione dovranno dipingere il corpo del proprio partner. Nel corso della serata, in Villa, arriveranno Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera e la Maestra Flavia che i concorrenti hanno conosciuto durate la prima puntata. Infine, Barbara Alberti valuterà la prova del “Bagno di cultura”.

LA NUOVA COPPIA DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

La secchiona Sandra Maestri e il pupo Marco Sarra formano la nuova coppia de La pupa e il secchione 2020. Agronoma, 34 anni, fiera ed orgogliosa della propria vita, è convinta che la cultura sia il passaporto per girare il mondo. Laureata in scienze ambientali, conosce cinque lingue (slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese) e lavora nell’azienda agricola di famiglia. Marco Sarra, 26 anni, invece, è un modello e appartiene ad un mondo totalmente diverso a quello di Sandra. Ambizioso e consapevole di sè, Marco è molto attento alla cura del proprio corpo e sogna di diventare un attore e di poter interpretare un supereroe.



