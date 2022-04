La pupa e il secchione 2022 rischia la chiusura? / Allarme focolaio Covid in villa!

Maxi cluster a La pupa e il secchione: rischio chiusura anticipata? L’indiscrezione

Mentre il pubblico tv si gode la nuova e quarta diretta de La pupa e il secchione show 2022 – in onda il 5 aprile 2022- Tv blog lancia un’indiscrezione inaspettata sul conto del format di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. A quanto pare, la nuova puntata è stata registrata all’incirca due settimane fa e la quinta puntata è invece rimandata a data da destinarsi per un cluster Covid-19 divampato nella villa romana, che accoglie pupi e secchioni concorrenti nello show di casa Mediaset.

“Secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di captare, pare che ci siano quattro ragazzi positivi fra il gruppo di componenti del cast della Pupa e il Secchione Show”, è l’esclusiva informazione che lancia il beninformato Tv blog. Che La pupa e il secchione show rischi la chiusura in via del tutto anticipata, per i vociferati casi di contagio? . La domanda in questione sorge spontanea, dal momento che nel caso del contagio da Covid 19 un positivo è tenuto ad isolamento domiciliare e nel caso de La pupa e il secchione 2022 si registrerebbero 4 casi di positività.

La quinta puntata de La pupa e il secchione show salta?

Nel frattempo, la fonte dell’indiscrezione del momento rassicura sulla messa in onda della quinta puntata del format di pupi e secchioni: “La registrazione dunque della quinta puntata dello Show è stata rinviata e ora programmata per domenica prossima 10 aprile, per la messa in onda di martedì prossimo 12 aprile 2022 su Italia 1”. Insomma, i vertici Mediaset avrebbero a quanto pare trovato un piano B per assicurare la nuova puntata de La pupa e il secchione show, ai fedeli telespettatori di Italia 1.

Nel frattempo, alla quarta puntata si registra un “ritorno di fiamma” tra Alex Belli e Soleil Sorge, tra un red-carpet e un servizio fotografico per una notte…

