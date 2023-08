La pupa e il secchione 2023, il cast prende forma/ Ex Temptation Island verso il nuovo debutto TV?

La pupa e il secchione 2023, ex Temptation Island si affermano nel cast?

Manca sempre meno all’attesa nuova edizione di La pupa e il secchione 2023, nel cui cast potrebbero non mancare dei volti TV uscenti di Temptation Island 2023 e non solo. Lo spoiler last minute prevede che per la preannunciata nuova stagione televisiva de La pupa e il secchione 2023, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv e via streaming online sulle reti Mediaset, si rinnovi il sodalizio artistico di Enrico Papi e Paola Barale. Dopo la collaborazione storica stretta in passato, nel piccolo schermo, ai tempi di Bionda domenica di Maurizio Costanzo, il dualismo di Paola Barale e Enrico Papi tornerebbe in attività, per la grande gioia dei fedeli fan dei due volti TV. La popolare showgirl sarebbe ingaggiata come giudice e Papi, reduce dall’esperienza di opinionista coperta a L’isola dei famosi 2023, é invece previsto nel ruolo di conduttore, al timone de La pupa e il secchione 2023.

Ma non é tutto. Perché nel cast dei concorrenti pupi e secchioni del rinnovato gioco tv, inoltre, potrebbero non mancare volti uscenti delle trasmissioni sorelle de La pupa e il secchione, in quanto trasmesse sulle medesime reti Mediaset. Parliamo in particolare dei protagonisti TV, di Uomini e donne, Amici e Temptation Island tra i format prodotti da Maria De Filippi e il Grande Fratello vip di Alfonso Signorini. E tra questi una papabile candidata al ruolo di Pupa potrebbe rivelarsi la tentatrice Roberta De Grazia, che é virale su TikTok per le frecciatine lanciate ai fidanzati conosciuti a Temptation Island 2023.

Tra le altre anticipazioni, stando allo spoiler TV lanciato via Instagram stories da Deianira Marzano, inoltre, potrebbero confermarsi due volti TV “top” come opinionisti al timone de La pupa e il secchione, “un uomo e una donna”. E, intanto, EndemolShine Italy indice dei casting volti a selezionare i partecipanti delle nuove puntate del reality show, “La Pupa e il Secchione”. Il contest é aperto per la selezione dei secchioni, che devono necessariamente corrispondere ai seguenti requisiti richiesti:

essere laureati;

essere un genio nella propria materia;

nutrirsi di cultura.

I candidati possono inoltrare un’e-mail al seguente indirizzo: pupaesecchione@endemolshine.it

L’ email dovrà contenere:

dati personali;

contatti;

n. 2 foto, di cui:

– n. 1 foto a mezzo busto;

– n. 1 foto a figura intera.

L’ingaggio delle pupe é, invece, affidato all’ufficio casting di Mediaset.

