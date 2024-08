A 57 anni Paola Barale si conferma una delle regine del piccolo schermo; una showgirl che ha saputo resistere alle mode e che continua a dettarle ancora oggi a conferma che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori e nel mondo della televisione. Alla soglia dei 57 anni compiuti, la Barale si è confessata dalle pagine di Vanity Fair rivelando di non essere un amante dei compleanni: “non rispondo agli auguri, mi dimentico spesso di farli. Una volta, però, ho festeggiato: per i miei 50 sono andata in Sudafrica, all’Africa Burn, una sorta di Burning Man, e mi sono vestita da torta. Ma il messaggio più bello me lo manda sempre mia sorella. Mi scrive: “il compleanno è solo il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni intorno al sole. Goditi il viaggio”. E devo dire che me lo sono sempre goduta”.

A differenza di tante altre conduttrici che pur di lavoro hanno deciso di accettare compromessi, la Barale non nasconde di aver sempre seguito solo il suo istinto: “ho avuto il privilegio di poter fare ciò che amo, non ho mai voluto tradirlo».

Paola Barale, figli e compagno: “non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto”

Anche la vita privata di Paola Barale è stata spesso al centro del gossip: dal matrimonio con Gianni Sperti alla lunga relazione con Raz Degan, la conduttrice a distanza di diversi anni è felicemente single e parlando d’amore ha confessato: “sulla teoria dei due uomini sono d’accordo. Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto”. Oggigiorno è sempre più difficile trovare l’amore e trovare la cosiddetta mela che ci completa in un mondo in cui si è persa la curiosità verso il prossimo. La Barale però sogna un rapporto a due, una storia da sogno come è stata quella dei suoi genitori: “il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi. Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano”.

Paola Barale ha un compagno? A smentire la notizia è la stessa conduttrice che rivela: “sono single, ma vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno. Sto molto bene da sola e non credo che sia necessario avere per forza un uomo vicino, mi basto da sola”.