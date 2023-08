Temptation Island, Gabriela e Giuseppe: Roberta li taccia di tradimento/ “Vestiti da Barbie e corna di Bambi”

Temptation Island 2023, Roberta De Grazia lancia l’ennesima provocazione a Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo?

Sono il triangolo più chiacchierato nel web, di Temptation Island 2023 e, intanto, Roberta De Grazia torna a lanciare delle sospette frecciatine ai danni di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, provocando una pronta reaction. Complice la popolarità raggiunta con la loro partecipazione a Temptation Island 2023, i fidanzati Gabriela e Giuseppe insieme alla tentatrice single Gabriela sono da tempo oggetto di discussione via social. Questo, relativamente alla vicinanza che Giuseppe ha palesato verso la tentatrice, la successiva rottura tra i fidanzati registrata al primo falò di confronto e infine la reunion di quest’ultimi ad un secondo falò, come emerso nel gioco TV estivo degli amori in balia dei sentimenti.

Ma il reality a tre sembra non avere fine, neanche dopo lo spazio e il tempo di Temptation Island 2023. Questo, dal momento che la single Gabriela sembrerebbe sferrare, da tempo, delle frecciatine via TikTok alla coppia di fidanzati.

“I vestiti come Barbie e le corna come Bambi“, é la caption sibillina di un nuovo video che la single condivide con il web, diventato virale via TikTok e che per gli utenti sarebbe l’ennesima provocazione lanciata ai fidanzati di Temptation Island 2023, volta a tacciare Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo di un tradimento che il fidanzato avrebbe commesso con la sua complicità e ai danni della fidanzata. E il messaggio sibillino é solo l’ultima tra le presunte frecciatine che trapelerebbero sul re dei social cinese. Intanto, però , non manca la pronta reaction della fidanzata Gabriela alle sospette provocazioni di Roberta.

La replica alle presunte provocazioni

“Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butti frecciatine” –fa sapere dal suo canto Gabriela, incalzata sui messaggi

provocatori della tentatrice di Temptation Island 2023, come ripreso da Biccy–. “Vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po’ di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome non credo che mi abbasserò mai a questi livelli”.

E le dichiarazioni della fidanzata di Giuseppe, poi, proseguono: “Ci tenevo a dire che se così fosse stato siamo tutti adulti e vaccinati ed io a queste stupidaggini non mi ci abbasso. Se aspettate una risposta da me a meno che non leggo il mio nome io non risponderò mai, non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema il mio Instagram è questo, non ho bloccato nessuno”.

