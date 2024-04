La pupa e il secchione 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: un concorrente si ritira

Anticipazioni La pupa e il secchione 2024 terza puntata 24 aprile

Mercoledì 24 aprile, in prima serata, su Italia 1, torna in onda La pupa e il secchione 2024 con la terza puntata con Enrico Papi alla conduzione e Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo in giuria. Dopo l’eliminazione di Savelli e Noemi, in gara restano le seguenti coppie: Alessio Pino e Virginia Cavalieri, Alessandro Pestarino e Annalisa Saggese, Federico Rifugiato e Aurora Travelli, Federico Silvio Gorrino e Anastasia Savarese, Michele Sciamanna e Swami Dinoia, Gianluca Lonardo e Rosaria Dell’Aquila, Andrea Valenza e Camilla De Berardinis, Simone Candido e Federica Della Volpe.

La terza puntata de La pupa e il secchione 2024 si aprirà con un colpo di scena che non si aspettano minimamente gli altri concorrenti che resteranno spiazzati dall’annuncio di Enrico Papi che avrà inevitabilmente ripercussioni anche sulla gara e sulle successive puntate.

Le prove della terza puntata de La pupa e il secchione 2024

La terza puntata de La prova e il secchione 2024 si aprirà con un annuncio da parte di Enrico Papi: il conduttore svelerà che un concorrente, per motivi personali, è costretto a ritirarsi dal gioco. Non si sa chi sia il concorrente costretto ad andare via e, soprattutto, non si sa se sarà sostituito da un nuovo concorrente o se le coppie saranno mescolate dando, ad esempio, una nuova possibilità ad un concorrente già eliminato.

Nel corso della puntata, tutte le coppie, dopo la preparazione in villa, affronteranno una serie di sfide tra le quali la Prova Fitness e lo Zucca Quiz. Si tratta di due prove importanti per la gara perché determinano la classifica con cui le coppie arriveranno alla Sfida del muro e al Gioco delle Affinità, che porteranno a una nuova eliminazione.

Come vedere in diretta streaming La pupa e il secchione 2024

Per trascorrere una serata divertente in compagnia dei concorrenti de La pupa e il secchione 2024 basta sintonizzare il televisore su Italia 1, a partire dalle 21.30. Per seguire la diretta streaming o per rivedere le puntate già trasmessa in tv o per rivedere le singole prove che affrontano le coppie basta collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

