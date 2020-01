La pupa e il secchione e viceversa/ Il web: “cambia tutto con i belli, ma stupidi”

L’attesa è finita. Oggi, martedì 7 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna La pupa e il secchione con un’edizione tutta nuova che promette tanto divertimento e che piace già al popolo del web. Diversamente dal format che tutti conoscono e a cui ha partecipato anche Francesca Cipriani, compagna d’avventura di Paolo Ruffini, la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa prevede anche la presenza di pupi e secchioni. Per la prima volta nella storia del programma, due delle otto coppie in gara saranno formate da aitanti giovanotti, dediti alla cura del corpo con allenamenti, massaggi e vari trattamente di bellezza che, però, ignorano chi possa essere, ad esempio, Immanuel Kant e donzelle molto intelligenti che preferiscono dedicare il proprio tempo alla cultura piuttosto che al proprio aspetto fisico. La nuova formula sta già scatenando la reazione del web al punto che, su Twitter, nonostante manchino diverse ore all’inizio della prima puntata, gli utenti stanno già commentando quello che accadrà nella villa che ospiterà le otto coppie. “Vabbè ci sono anche i belli ma stupidi con le brutte ma intelligenti allora cambia tutto”, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “sono pronto a staccare la spina”.

LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA, VALERIA MARINI: “BETTARINI SAREBBE PUPO E SECCHIONE”

Ospite della prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa sarà Valeria Marini che, prima di commentare le coppie protagoniste, si è divertita ad attribuire una definizione ad alcuni colleghi. Secondo la showgirl, se Malgioglio sarebbe un secchione per tutte le belle zanconi che ha scritto e che continua a scrivere, l’amica Pamela Prati sarebbe una pupa: “Malgioglio è stellare, è divino. Lui è artista. Pamela Prati? Secchiona non è, Pamela è pupa”, dice la Marini. Su Stefano Bettarini con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello vip, infine, dice: “Stefano è un po’ pupo e un po’ secchione”, dice Valeria, pronta a divertirsi insieme al pubblico e ai concorrenti de La pupa e il secchione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA