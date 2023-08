La pupa e il secchione, Enrico Papi e Paola Barale nel cast/ Le anticipazioni

La pupa e il secchione, Enrico Papi torna in TV al timone del format: il ruolo nel cast

Enrico Papi si prepara per il ritorno nel piccolo schermo della TV, in coppia con Paola Barale, e l’ingaggio della coppia vip é previsto nel cast de La pupa e il secchione. O almeno questo é stando ad una delle piccole tra le ultime anticipazioni TV fornite online dal portale social The Pipol Gossip, in una nota diramata su Instagram.

Così come rende noto la fonte dello spoiler del rinnovato format sul connubio pupe e secchioni: “Esclusivo: Enrico Papi torna a far coppia con Paola Barale”- si apprende da un apposito post pubblicato sul re dei social dalla fonte-. Ecco dove li rivedremo”. Tra le altre righe nella caption del post che fa da spoiler di La pupa e il secchione, poi, si legge ancora: “Enrico Papi, dopo l’esperienza da dimenticare nel ruolo di opinionista al l’Isola dei famosi, torna a vestire i panni di conduttore per guidare la nuova edizione de ‘La Pupa e il secchione’. Accanto a lui chi ci sarà nel ruolo di giudice?”.

Insomma, chi pensava che Enrico Papi non fosse destinato a vestire i panni di conduttore al timone di La pupa e il secchione resterà sorpreso.

Enrico Papi é al fianco di Paola Barale…

Per l’opinionista uscente de L’isola dei famosi é, quindi, previsto il ritorno TV nel ruolo di conduttore, al timone de La pupa e il secchione in tandem con la showgirl ed ex special guest storica al reality honduregno, Paola Barale, in qualità di giudice:

“Il ruolo andrà a Paola Barale che con Papi ha diviso tanti anni a ‘Buona Domenica’ firmata da Maurizio Costanzo. La Barale era vicina al Grande Fratello come opinionista. Ma l’editore ha scelto poi la giornalista Cesara Buonamici”, si apprende, quindi, in aggiunta dalle curiose indiscrezioni del momento. “Grazie a Papi la Barale torna in pista”, conclude, infine, la fonte.

Insomma, il ritorno di Enrico Papi beneficerebbe al contempo Paola Barale con una nuova re-entry in TV, vista l’esperienza acquisita nella collaborazione maturata in tandem dal duo, nel corso degli anni.

