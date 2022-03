La pupa e il secchione Show 2022, 2a puntata/ Diretta, concorrenti, eliminati: arriva Onestini!

La Pupa e il Secchione Show 2022, seconda puntata 22 marzo

Questa sera, martedì 22 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento con “La Pupa e il Secchione Show 2022”, condotto da Barbara d’Urso. Ottimo esordio su Italia1 per il programma che settimana scorsa ha conquistato 2.003.000 spettatori totali e il 12.63% di share. Il reality ha toccato picchi che hanno superato il 20% di share e sfiorato i 3.000.000 di spettatori. L’hashtag #lapupaeilsecchioneshow ha dominato per l’intera serata il podio degli argomenti più discussi su Twitter. Settimana scorsa sono state formate le coppie: Flavia Vento ed Aristide Malnati, Alessio Tripi e Valentina Matteucci, Alessandro De Meo con Asia Valente ed Emy Buono, Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, Denis Dosio e Ilaria Bruni, Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini (in collegamento video per quarantena preventiva), Mila Suarez e Mirko Gancitano, Laura Comaschi e Orlando Puoti, Vera Miales e Niccolò Scalfi. Ancora senza secchione la pupa Nicole Di Mario. Incerta la presenza di Paola Caruso per motivi di salute.

Ospiti della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022

Nel corso di questa nuova puntata de “La Pupa e il Secchione show 2022” Gianmarco Onestini farà il suo ingresso in studio come nuovo secchione: l’ex gieffino sarà confermato al fianco di Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio? I primi sette giorni di permanenza nella Villa sono passati e le coppie hanno iniziato a conoscersi meglio, tra piccoli contrarsi e momenti ricchi di spensieratezza. Ospite della puntata Lulù Selassiè che sarà Pupa per una sera, il suo ruolo risulterà fondamentale per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Infine Guenda Goria è pronta per un confronto con il marito Mirko Gancitano e la sua “pupa” Mila Suarez. “Mirko fa coppia con Mila e dormono nello stesso letto. Mila non smette di provocare Mirko che, bravissimo ragazzo, secchione… ma è fatto di carne ed ossa”, ha detto Barbata d’Urso a Pomeriggio 5.

La Pupa e il Secchione Show 2022: le prove della serata su Italia 1

Infine ci saranno le nomination che stabiliranno, insieme alla classifica generata dalle tante prove, tra cui lo “Zucca Quiz” e il “Bagno di cultura”. La coppia che arriverà ultima dovrà abbandonare “La Pupa e il Secchione Show 2022”. Ricordiamo che la giuria è formata da Antonella Elia, molto probabilmente ancora “presente” in video perché risultata positiva al Covid, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, che settimana scorsa è già stata protagonista di alcuni scontri con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, e Gianmarco Onestini, fratello del suo ex fidanzato Luca (lasciato dall’influencer durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip). Nuovi scontri in arrivo per Soleil? Appuntamento questa sera, martedì 22 marzo, alle 21.20 su Italia 1.

