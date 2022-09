La quinta onda/ Su Rai 2 il film con Maria Bello e Nick Robinson

La quinta onda, film di Rai 2 ispirato al romanzo di Rick Yancey

La quinta onda va in onda su Rai 2 oggi, 13 settembre 2022, in seconda serata e precisamente a partire dalle ore 23.20. Prodotto nel 2016, il film trae spunto dal romanzo di Rick Yancey che porta lo stesso titolo. Rispetto al libro ci sono alcune differenze, la più evidente è che il personaggio del sergente Reznik nel film è impersonato da una donna mentre nel romanzo l’autore lo presenta come un uomo.

Tra gli attori principali si ricordano Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Maria Bello, Alex Roe e Liev Schreiber.

La quinta onda, la trama del film

La quinta onda narra la storia di Cassie Sullivan, una ragazza molto giovane che vive in un paesino dell’Ohio poco distante dalla città di Cleveland. Cassie conduce un vita tranquilla insieme alla sua famiglia. Un giorno accade qualcosa che distrugge la serenità di tutti: un’astronave di enormi dimensioni comincia a roteare girando intorno alla Terra. Presto gli occupanti dell’astronave si rendono visibile e tutto il pianeta è in balia di una squadra di alieni che hanno intenzione di iniziare una guerra.

Lo scopo di questi extraterrestri è quello di annientare gli umani tramite una serie di attacchi detti onde. La Prima onda distruggerà la rete elettrica, la seconda darà vita ad un terremoto rovinoso che coinvolgerà ogni punto della Terra cambiandole completamente la forma originaria, la Terza onda invece diffonderà su tutto il globo terrestre una pericolosa epidemia. Quando toccherà alla Quarta onda gli umani sono già praticamente distrutti, salvo pochi superstiti. A questo punto gli alieni possono scendere sulla Terra e impadronirsi del cervello dei pochi umani ancora in vita e ammazzarli tutti per portare a compimento il loro schema distruttivo. Nel frattempo la giovane Cassie, così come gli altri sopravvissuti, è in cerca di un riparo, con la ragazza c’è anche il fratello più piccolo e il genitore.

Per una serie di disavventure i tre sono costretti a separarsi. Intanto che si è in attesa della quinta onda, quella più letale, Cassie è in cerca del fratellino e mentre perlustra le zone vicine incontra Evan Walker, un giovane buono che le offre il suo aiuto. Mentre provano a capire quando arriverà e come salvarsi dalla Quinta onda, Cassie incontra un gruppo di reclute, tutti ragazzi giovani, agli ordini del comandante Ben Parish. Insieme tutti cercheranno di sopravvivere alla forza distruttiva degli extraterrestri.











