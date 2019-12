La ragazza del treno/ Video, su Rai 3 il film con Emily Blunt (19 dicembre 2019)

La ragazza del treno riempirà la prima serata di Rai 3 di oggi, giovedì 19 dicembre, dalle ore 21.10. Il film è stato prodotto nel 2016 negli Stati Uniti da Amblin Entertainment, DreamWorks SKG e Marc Platt Productions, con la distribuzione in Italia della 01 Distribution. La sceneggiatura è stata curata da Erin Cressida Wilson, con il montaggio di Michael McCusker, le musiche di Danny Elfman e la scenografia di Kevin Thompson. Il film è stato diretto da Tate Taylor, noto anche come attore grazie a Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie e Un gelido inverno. Come regista, si è fatto apprezzare per Pretty Ugly People e Get on Up – La storia di James Brown. Il cast vede come vedette l’attrice di origini britanniche Emily Blunt, vincitrice di un Golden Globe nel 2007 per la serie Gideon’s Daughter e in grado di conseguire altre cinque candidature. Viene affiancata dalla statunitense Haley Bennett, nota per Scrivimi una canzone, The Hole e Kaboom. Ci sono anche Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans e Lisa Kudrow.

La ragazza del treno, la trama del film

La trama de La ragazza del treno è incentrata su Rachel, un’alcolizzata che ha divorziato da Tom dopo aver scoperto di essere stata tradita. Trascorre buona parte della sua vita a bordo di un treno a spiare Tom e resta affascinata dalla coppia formata da Scott e Megan, da lei considerata come simbolo di amore perfetto. Viene a scoprire che Megan tradisce Scott con Abdic e resta molto arrabbiata. Rachel adesca in qualche modo Scott e lui si rende conto di chi possa essere l’amante della moglie. Megan, nel frattempo, è sparita e nessuno riesce a trovarla. Intanto, le cose non vanno bene neanche tra Tom e Anna e quest’ultima scopre che Tom si sta risentendo con Rachel. Si scopre poi che Megan è morta mentre era incinta e non si sapeva di chi fosse il bambino. Alla fine, dopo numerose peripezie, Rachel uccide Tom con un cavatappi dopo aver scoperto che fosse stato lui l’assassino di Megan. Rachel può iniziare una nuova vita e gettarsi alle spalle il passato.

Il trailer de La ragazza del treno



© RIPRODUZIONE RISERVATA