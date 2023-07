LA RAGAZZA E L’UFFICIALE/ Anticipazioni 14 luglio 2023 e diretta: Sura e Seyit sono sempre più distanti

La Ragazza e l’ufficiale: anticipazioni e commento sesta puntata in diretta

Nella sesta puntata de La Ragazza e l’ufficiale, Seyit, con l’auto di Ali, investe e uccide il soldato aggressore. Dopo aver fatto sparire il suo corpo, con l’aiuto del proprietario dell’hotel, pensa di aver archiviato definitivamente la questione ma in un secondo momento si renderà conto che non è così. Nel frattempo Sura si sente trascurata e si rende conto di essere molto distante dall’ideale di vita che aveva sempre sognato. Con Seyit si è creata una profonda incomunicabilità che non fa altro che alimentare tensioni e disguidi. Così teme seriamente che lui le stia nascondendo qualcosa. Mentre gira per città, Sura inizia a pensare che avrebbe bisogno di occupare il suo tempo in qualche modo. E così… (Agg.Jacopo D’Antuono)

Seyit costretto ad un gesto estremo nella sesta puntata de La Ragazza e l’ufficiale

Grande curiosità di capire come risponderanno gli ascolti de La Ragazza e l’ufficiale con questa sesta puntata che è partita a ritmo tambureggiante. D’altra parte il finale della quinta puntata aveva alimentato parecchio la suspense della fiction, coi nostri protagonisti alle prese con drammi e ostacoli molto seri da fronteggiare. I soldati nel frattempo sono arrivati ad Istanbul ed uno di questi tenta di aggredire sessualmente una giovane donna che soggiorna proprio nello stesso albergo dove si trovano Sura e Seyit. Quest’ultimo con l’auto di Ali, uccide il soldato e con la complicità del proprietario dell’hotel fa sparire il corpo dell’aggressore che però in un secondo momento viene incredibilmente ritrovato. La situazione, ben presto, rischia di complicarsi ulteriormente per Seyit… (Agg.Jacopo D’Antuono)

La Ragazza e l’ufficiale: Sura e Seyit in difficoltà

Rieccoci con l’attesissimo appuntamento su Canale 5 per la sesta puntata de La Ragazza e l’ufficiale. Questa sera, venerdì 14 luglio 2023, commentiamo insieme il triplo episodio in onda, seguendo passo passo lo sviluppo della trama e le mosse dei nostri protagonisti. La spumeggiante serie tv turca “La ragazza e l’ufficiale” ci aveva lasciato con il fiato sospeso la settimana scorsa, con una tensione sempre più crescente e dilagante durante i difficili tempi di guerra.

L’episodio di questa serata comincia con Sura e Seyit che decidono di fermarsi in un hotel e pernottare lì. Ma gli eventi circostanti non lasciano tregua a loro e agli altri personaggi de La Ragazza e l’Ufficiale, che si apprestano a fronteggiare eventi temibilissimi: cosa accadrà in questa puntata? Non ci resta che metterci comodi e scoprirlo… (Agg.Jacopo D’Antuono)

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni puntata 14 luglio 2023: Sura e Seyit trovano un alleato

La ragazza e l’ufficiale va in onda stasera, venerdì 14 luglio 2023, con una nuova puntata. Come sempre vedremo tre episodi in prima assoluta su Canale 5. L’appassionante serial turco segue le vicende di un ufficiale turco e della figlia di un nobile russo che si innamorano, sfidando le convenzioni sociali ma anche la guerra che irrompe. I due amanti sono alla ricerca di un posto sicuro, e i problemi non tardano ad arrivare. Le anticipazioni sull’episodio 1×16, il primo che vedremo stasera, ci dicono che Sura e Seyit riescono finalmente a trovare riparo presso un albergo. La coppia decide di alloggiare lì.

La calma e la tranquillità però durano pochissimo perché ben presto si rendono conto che in quella stessa locanda alloggiano anche dei soldati. Le cose peggiorano quando una sera uno di loro tenta di violentare una ragazza nell’albergo in cui si trova anche Seyit. Quest’ultimo interviene per salvare la giovane e finisce per uccidere il soldato. Il suo fortuito intervento permette che accada il peggio, anche grazie all’aiuto di Ali, il padre della ragazza.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni episodi del 14 luglio 2023 su Canale 5

Nell’episodio 1×17 de La ragazza e l’ufficiale, sempre in onda stasera 14 luglio 2023, il caso di omicidio del soldato britannico viene chiuso. La polizia britannica, però, è scontenta dell’esito, quindi si reca ad Istanbul per arrestare il proprietario, Yahya, ritenuto responsabile. L’uomo non può far altro che arrendersi, pur dichiarandosi innocente, per evitare che qualcuno dei suoi cari ne paghi le conseguenze. Seyit, riconoscente a Yahya, decide di farlo liberare. Il coraggioso ufficiale turco dovrà però muoversi nell’ombra. Così, lontano da occhi indiscreti, si introduce in carcere e riesce a far scarcerare l’amico il mattino successivo.

Questa occasione non solo rafforza l’amicizia e l’alleanza con Yahya, ma permette a Seyit di ampliare le sue conoscenze per avere persone a cui affidarsi in futuro. E’ qui infatti che il proprietario dell’albergo gli presenta il tenente Billy, un uomo coraggioso che scopriamo essere il nipote di Yahya.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale: il piano di Seyit incontra degli ostacoli

La ragazza e l’ufficiale si conclude su Canale 5 con l’ultimo episodio della serata, il numero 1×18. Secondo le anticipazioni, Sura e Seyit hanno costruito una buona rete di alleati. Nel corso della festa di compleanno del tenente Billy, l’ufficiale turco, aiutato da Ali e Yahya, mette in atto il suo piano per far uscire dall’albergo il carico di armi utili per la loro battaglia. Lo stesso carico era stato in precedenza occultato all’interno della struttura. Per l’operazione segreta, Seyit si fa aiutare anche da Galip. Inizialmente il loro piano sembra procedere a gonfie vele, dato che nessuno si cura di loro mentre agiscono di nascosto.

Bisogna solo aspettare il ritorno di Galip, partito col carico, e sperare in buone notizie, che tuttavia non sembrano arrivare. Le ore passano e non si capisce che fine abbia fatto il ragazzo. Eppure doveva essere un’operazione semplice e studiata nei minimi dettagli. Seyit e i suoi uomini cominciano a pensare che possa essergli accaduto qualcosa: per quale motivo, altrimenti, Galip sarebbe sparito senza lasciare traccia?











