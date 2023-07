La ragazza e l’ufficiale/ Diretta e anticipazioni 21 luglio 2023: Sura è preoccupata, Valentina è viva?

La Ragazza e l’ufficiale: anticipazioni e commento puntata 21 luglio in diretta

Cosa succede ai protagonisti de La Ragazza e l’ufficiale? Nella prima delle tre puntate in onda oggi, vediamo Seyit e Sura fare ritorno all’Hotel Cheref. La ragazza è stanca e affaticata, ma anche preoccupata perché non ha più notizie della sua famiglia. Quando Sura fa ritorno in albergo, insieme a Seyit, trova Ali e Yahya, che consegnano segretamente a Seyit una lettera da parte della baronessa Lola.

In questa lettera vi è scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e che Galip è stato reso prigioniero. Sura scoppia a piangere quando entra in possesso di una lettera scritta da sua zia che sembra alimentare dubbi e preoccupazioni sulla situazione dei suoi famigliari. Sura, però, viene a sapere che Valentina si trova Istanbul, ma anche qui non mancano i timori dato che era malata da tempo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La ragazza e l’ufficiale, dove eravamo rimasti?

Tutto pronto per una nuova puntata de La Ragazza e l’ufficiale su Canale 5. Questa sera, venerdì 21 luglio, commentiamo insieme il triplo episodio in onda, come sempre caratterizzato da accadimenti turbolenti e inaspettati. Le anticipazioni de La Ragazza e l’ufficiale, infatti, rivelano momenti di grande importanza e di tensione per i nostri protagonisti. La soap turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka della scrittrice Nermin Bezmen entra dunque nella fase clou.

La settimana scorsa ci eravamo lasciati con la “scomparsa” di Galip, di cui non arrivano notizie. Sura, invece, continua a cercare la propria famiglia mentre Celil deve combattere contro i mostri della dipendenza dall’alcol. Seyit vuole aiutarlo, ma la situazione non è affatto facile. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni puntata 21 luglio 2023: Sura gelosa di Lola

La ragazza e l’ufficiale torna in onda su Canale 5 con una nuova puntata, sempre composta da tre episodi, nella serata di venerdì 21 luglio 2023. Prosegue l’appassionante storia tra Sura e Seyit, ragazza russa lei e ufficiale turco lui, sullo sfondo di un’Europa sconvolta del primo conflitto mondiale. In questo nuovo appuntamento vedremo i due amanti ancora a Istanbul e incapaci di vedere che i loro amici più cari tramando contro di loro. La baronessa Lola mira a conquistare il cuore di Seyit, mentre Petro vuole avere Sura per sé. La loro temibile alleanza rischia però di allontanarli a causa di altre potenziali sottotrame. Nello specifico andiamo a leggere le anticipazioni sull’episodio 1×19, il primo di stasera.

La puntata de La ragazza e l’ufficiale comincia con Sura e Seyit alla ricerca di informazioni sulla famiglia di lei. La giovane russa deve assolutamente capire che fine ha fatto Valentina, non sapendo che la sorella si trova molto più vicina di quanto pensi. Tornati in hotel, Ali e Yahya consegnano segretamente a Seyit una lettera da parte della baronessa Lola. Il contenuto è molto interessante poiché la donna gli rivela che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate. Oltretutto il loro piano è andato in fumo perché Galip è stato reso prigioniero degli stessi militari che hanno rubato tutto.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni episodi 21 luglio 2023: Seyit chiede a Sura di sposarlo, lei…

La ragazza e l’ufficiale prosegue con l’episodio 1×20. Una Sura sempre più gelosa della vicinanza tra la conturbante Lola e il suo Seyit si sfoga con Petro, al quale confessa di non aver più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. L’amico infatti continua a provocarla sostenendo che la baronessa e l’ufficiale abbiano un legame molto profondo, impossibile da dimenticare. L’ingenua Sura non vuole credergli, anche se non può nascondere di essere preoccupata dopo aver visto il suo fidanzato in casa della baronessa. Pur gelosa, Sura decide di non pretendere nessuna spiegazione da Seyit. Nel frattempo Petro è stanco del doppio gioco di Lola vorrebbe più certezze da lei: sono dalla stessa parte oppure lei si sta solo divertendo?

La ragazza e l’ufficiale si conclude su Canale 5 con l’episodio 1×21. Seyit compie il grande passo e chiede a Sura di sposarlo; lei è al settimo cielo e accetta con grande entusiasmo. Fissato il giorno, la coppia si reca al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio. Ciò avviene mentre il tenente dà ordine di perquisire l’albergo in cui alloggiano. E’ una visita improvvisa, quindi Celil, rimasto lì, deve trovare un modo per destare ogni sospetto. Ci penserà Guzide ad avvisarlo nel pericolo. Celil quindi scende a controllare la situazione, poi aggredisce il tenente, rischiando anche grosso poiché quest’ultimo lo minaccia di farlo rimpatriare…











