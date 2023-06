La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni 9 Giugno 2023/ Kurt e Sura intraprendono un viaggio pericoloso

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni della prima puntata: Kurt ferito progetta la fuga dalla guerra con la sua amata Sura

Questa sera, venerdì 9 giugno, sbarca su Canale 5 la serie tv turca La ragazza e l’ufficiale. I protagonisti di questo sceneggiato sono Kurt, Sura e Petro. La Guerra di Crimea è il contesto storico in cui si svolgono i fatti di questa fiction, che incuriosisce parecchio il pubblico di canale 5 e che ha avuto un buon successo in Turchia. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che il protagonista Kurt, dopo essere rimasto ferito in battaglia, fa ritorno a San Pietroburgo, dove è in corso la rivoluzione.

Lui e sua moglie Shura rischiano grosso, considerando che Kurt è un soldato dell’esercito zarista. Per questo motivo, nonostante la contrarietà delle famiglie, la coppia scappa e si avventura in un viaggio pericoloso, tra deserto e zone ghiacciate. La coppia ha tutte le intenzioni di raggiungere Istanbul, ma lungo il loro cammino dovranno fare i conti con numerosi ostacoli.

La ragazza e l’ufficiale, le anticipazioni. C’è un terzo incomodo tra Kurt e Sura: un vecchio amico del soldato insidia la stabilità della coppia?

Le anticipazioni de La Ragazza e l’ufficiale, rivelano anche un curioso e intricato triangolo sentimentale. I protagonisti della serie, infatti, sono l’ufficiale Kurt, Sura – che è la prima figlia di una nobile famiglia russa – e Petro un coraggioso commilitone, nonché vecchio amico di Kurt, il quale avrà un ruolo rilevante nella fiction.

Il primo appuntamento de “La ragazza e l’ufficiale” è fissato per questa sera, venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ricordiamo che la prima stagione della fiction è composta da tredici episodi, mentre la seconda da otto. Ogni settimana Canale 5 trasmetterà ben tre episodi.

