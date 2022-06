La Rappresentante di Lista/ “Ciao Ciao? La fine del mondo è una cosa che ci riguarda”

La Rappresentante di Lista ospiti a Dallarenalucio

La Rappresentante di Lista tra gli ospiti di “Dallarenalucio“, l’evento musicale e televisivo condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia e dedicato al grandissimo Lucio Dalla. Un evento davvero speciale per ricordare uno dei geni della musica italiana che vede tantissimi artisti riuniti per celebrarlo e ricordarlo. Tra questi c’è anche il duo de La Rappresentante di Lista reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ciao Ciao”.

La Rappresentante di Lista: Dario e Veronica stanno insieme?/ "C'è stato qualcosa"

La band, intervistata da Billboard.it, ha raccontato come mai hanno pensato di tornare in gara al Festival: “non immaginavamo di partecipare quest’anno. Scriviamo tanto, avviene tutto in modo molto naturale, e siamo andati in sala prove, perché avevamo voglia di sperimentare un po’. Abbiamo utilizzato un approccio più leggero, anche nei confronti dei testi. Per esempio abbiamo scritto molto in rima, un terreno un po’ inesplorato, perché di solito non ci capita. Quindi, proprio perché ci sono piaciuti i brani li abbiamo fatti ascoltare al nostro management, entusiasti come dei bambini che mostrano i loro lavori alle mamme”.

La Rappresentante di Lista/ In prima linea contro la guerra (Il viaggio della musica)

La Rappresentante di Lista: “Ciao Ciao? Scritta nei giorni della Cop26”

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022 ha fatto cantare e ballare tutti sulle note di “Ciao Ciao”, un brano divertente e ironico che li ha portati ai vertici delle classifiche. Un brano che ha ispirato anche un libro come ha raccontato il duo: “quando guardiamo i film o leggiamo i libri, la fine del mondo è raccontata in luoghi molto lontani da noi, quindi tendiamo quasi a dire “va beh, è là”. Invece noi l’abbiamo immaginata qui, anche nel nostro libro. La fine del mondo è una cosa che ci riguarda, un’urgenza, e non è nel 2046 o chissà quando. Mentre scrivevamo con la band Ciao Ciao erano proprio i giorni della Cop26, durante cui abbiamo anche avuto modo di incontrare Greta Thunberg e di fare una performance con i ragazzi di Fridays for Future al Teatro Gerolamo a Milano”.

La Rappresentante di Lista stanno insieme?/ "No ma c'è stato qualcosa in passato..."

Infine sulla cover del disco hanno rivelato: “è nata con la nostra art director, Manuela Di Pisa. È sua anche la copertina di My Mamma, L’origine del mondo rivisitata in chiave psichedelica, con l’universo dentro le grandi labbra. Lei ha poi rimaneggiato il culo della Venere, perché anche questo lato B è un’opera d’arte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA