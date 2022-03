La Rappresentante di Lista, stanno insieme?/ “C’è stato qualcosa in passato, ma…”

La Rappresentante di Lista stanno insieme oppure no? Il gruppo negli ultimi due anni ha raggiunto la grandissima popolarità grazie al Festival di Sanremo dove hanno partecipato rispettivamente nel 2021 e 2022 con le canzoni “Amare” e “Ciao ciao” conquistando la critica, il publico e le radio. Proprio quest’anno al terzo Festival firmato Amadeus hanno portato sul palcoscenico del Teatro Ariston la canzone “Ciao ciao” classificandosi al quinto posto e conquistando l’AirPlay radiofonico. La loro canzone, infatti, è una delle più ascoltate ed amate della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana e naturalmente i riflettori si sono accesi sulla vita privata di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Veronica e Dario si sono conosciuti a Palermo grazie alla grandissima passione per l’arte e la musica. I due hanno deciso poco dopo di fondare insieme il duo musicale. C’è chi mormora che tra loro ci sia del tenero, ma a chiarire come stanno le cose ci ha pensato proprio la voce del duo.

La Rappresentante di Lista sono fidanzati? La verità di Veronica

La Rappresentante di Lista, ossia il duo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, sono una coppia oppure no? In tantissimi si chiedono se tra i due ci sia un sentimento o solo un rapporto di lavoro. A chiarire in che rapporti sono è stata proprio la voce femminile che ha dichiarato a Le Iene: “molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no”. I due in passato hanno quindi avuto un flirt, ma oggi sono solo grandi amici e colleghi.

Tra le particolarità del duo musicale anche la volontà di definirsi “queer”, un termine che proprio il duo ha spiegato dalle pagine de La Repubblica: “queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni ’90 lottava per i diritti della comunità LGBT, queer era l’equivalente del nostro ‘finocchio’. Oggi queer è sinonimo di ‘eccentrico’, ‘sui generis’, ‘strambo’. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi”.

