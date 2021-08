La rappresentante di lista, Vita a Battiti Live/ Il nuovo singolo esplode d’estate

La rappresentante di lista è una delle rivelazioni di questo 2021. La loro recentissima canzone “Vita” sarà tra i brani che potremo seguire stasera, 3 agosto 2021, su Italia 1 a Battiti Live 2021. Il gruppo è stato protagonista del festival di Sanremo del 2021, classificandosi anche nelle prime posizioni con il singolo “Amare”. Una prima curiosità si deve a proposito di quello che è il suo nome, derivante dal fatto che la Lucchesi (voce della band), nel 2011, cercò di iscriversi a varie liste in qualità di rappresentante. In programma vi è l’uscita di un nuovo album, “My Mamma”, che verrà portato in Tour in giro per l’italia, con il primo singolo in uscita “Vita”.

La rappresentante di lista, la storia della band

La band La rappresentante di lista nasce nel 2011, grazie alla partecipazione di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ai quali si sono poi aggiunti altri componenti col tempo, come Erika Lucchesi, Marta Canuscio, Enrico Lupi e Roberto Calabresi. La loro partecipazione al festival è stata tanto inaspettata, quanto soddisfacente ed ha portato il gruppo siciliano a guadagnarsi un posto importante nell’ambiente musicale italiano. La particolarità di questa band si deve al fatto che egli stessi si definiscono Queer, cioè non appartenenti ad un genere specifico, ma cercano di riprendere varie correnti musicali, tra i quali regna il Folk e il Trip Pop, genere musicale caratterizzato da testi rappati e l’utilizzo di strumenti a fiato o corde.

La Lucchesi ha abbandonato la laurea in Giurisprudenza per coltivare il suo sogno, invece, Mangiaracina ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. Il loro debutto si deve all’album “Per la via di casa”, pubblicato nel 2014. Nel 4 dicembre nel 2015 esce “Bu Bu Sad”, loro secondo album che ha visto la partecipazione degli altri componenti. Nel 2018 esce invece “Go Go Diva”, loro terzo album e segno di consacrazione che li porterà ad esibirsi nel concerto del primo maggio 2019. Nel 2020 si registra la loro partecipazione al festival di Sanremo a fianco di Dardust e del cantante Rancore, mentre nel 2021, partecipano come concorrenti al festival col singolo “Amare”.

