LA RIVALSA DI UNA MADRE BREAKING IN/ Su Italia 1 il film che ha convinto la critica

La rivalsa di una madre Breaking in: applausi dalla critica

Il film La rivalsa di una madre – breaking in ricevette il plauso da parte della critica, lodando soprattutto le scene di azione e ponendo l’attenzione in particolar modo su quelle che sono le scene più emblematiche, riguardando soprattutto quelle che sono le parti inerenti il rapporto tra madre e figli che si instaura tra Jasmine, Glover e Shaun. Grazie a una trama avvincente e ad una particolare attenzione per la scrittura dei personaggi, il film riesce a tenere con il fiato sospeso fino alla fine, grazie soprattutto al fatto che vengono affrontati temi importanti come ad esempio l’amore di una madre quando si tratta di difendere i suoi figli. È proprio quello che fa Shaun quando si rende conto che le vite dei suoi bambini sono in pericolo, mettendo così in atto ogni genere di manovra per salvare la vita ai suoi due bambini.

Assassino al galoppatoio/ Su Rete 4 il film della saga di Miss Marple

La critica loda soprattutto le doti recitative della protagonista, la quale riesce davvero a cacciare fuori tutta la grinta necessaria per salvare la vita dei suoi figli, sottolineando anche un interessante utilizzo degli effetti speciali, specialmente quelli inerenti la lotta e le scene più mozzafiato. La sceneggiatura da questo punto di vista fa il suo lavoro egregio, ponendo l’accento sulle scene più forti emotivamente. Si tratta di un puzzle perfetto dove ogni elemento viene combinato alla perfezione, e dove perfezione scenica e narrativa si fondono dando così vita ad una storia dai ritmi crescenti e belli da vedere. Da lodare anche i comprimari che sono perfettamente in grado di sostenere le parti difficili, fornendo così nel complesso un film attento ad ogni dettaglio e in grado di tenere incollato allo schermo fino alla fine, risultando così interessante e coinvolgente dall’inizio alla fine.

4 amiche e un paio di jeans 2/ Su Italia 1 il film con Blake Lively

La rivalsa di una madre Breaking in, film di Italia 1 diretto da James McTeigue

La rivalsa di una madre Breaking in sarà trasmesso dalle ore 23.55 di oggi, 6 giugno su Italia 1. Il film, girato nel 2018 da James McTeigue, narra le vicende drammatiche di una famiglia. Le musiche sono state interamente curate da Jonny Klimmek, mentre la sceneggiatura della pellicola fu interamente affidata a Ryan Engie.

Il film vede come protagonisti Gabrielle Union, Billy Burke e Aijona Alexus, i quali tutti insieme danno vita ad una storia dai risvolti drammatici e dalla tensione sempre presente, elementi essenziali che hanno come scopo principale quello di narrare le tristi vicende di un’intera famiglia che si trova alle prese con un’intensa e inaspettata storia di vendetta.

Al di là del fiume, Rete 4/ Cast e curiosità del film con Audie Murphy e Walter Brennan

La rivalsa di una madre Breaking in, la trama

In La rivalsa di una madre Breaking in dopo la morte del padre di Shaun, Isaac, la donna è decisa a vendere la proprietà di suo padre e di trasferirsi insieme ai due figli Jasmine e Glover che sono rimasti fortemente scossi dalla morte del nonno. La casa è dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia per far sì che la famiglia possa vivere effettivamente tranquilla.

Ad un certo punto, quattro brutti ceffi che rispondono al nome di Duncan, Eddie, Peter e Sam prendono in ostaggio i figli di Shaun approfittando che lei si trova fuori e che quindi non può provvedere effettivamente alla loro protezione. Alla fine, dopo una rocambolesca fuga e dopo che Shaun è stata inseguita nel bosco da Peter e tramortita, gli uomini rivelano che non sono lì per fare del male a nessuno, ma sono solo interessati a prendere la cassaforte con all’interno 4 milioni di dollari, che credono sia custodita lì. A questo punto, Shaun non capisce: le viene spiegato che Isaac era sotto inchiesta e che aveva quindi liquidato i suoi beni.

A questo punto il gruppo ha a disposizione solo novanta minuti prima che la linea telefonica si riattacchi e che la polizia possa trovarli. Il loro desiderio è solo quello di scappare quanto prima possibile dalla casa con il malloppo in tasca al sicuro. Shaun ovviamente non ci sta a questa eventualità, e quindi decide concretamente di dare vita ad una rivolta; a questo punto l’intera famiglia è sotto scacco dei quattro delinquenti che sono intenzionati a prendere la cassaforte e a cercare quanto prima di ottenere i soldi per scappare. A questo punto, Duncan e Sam cercano di raggiungere il tetto per scappare via dalla casa, ma vengono inseguiti da Jasmine e Glover insieme a Shaun. Shaun corre così su Duncana, i ragazzi gli fanno scoppiare il camion il quale va a schiantarsi.

Alla fine la famiglia viene anche raggiunta dal marito di Shaun, il quale interviene per salvare i suoi figli e per eliminare definitivamente i quattro ceffi. Ne consegue una violenta lotta all’interno della quale trovano la morte Duncan e Sam oltre agli altri due, il tutto attraverso delle pugnalate. I bambini, Jasmine e Glover sono ancora spaventati: Jasmine infatti è anche stata minacciata di essere violentata se Shaun non avesse detto dove si trovasse la cassaforte. Tuttavia, adesso tutto è in regola e non c’é più nulla da temere: i ragazzi infatti escono fuori all’aperto insieme alla madre mentre la polizia giunge per salvarli e per mettere il punto a questa tragica storia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA