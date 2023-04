La rivolta delle ex/ Trama e cast della commedia romantica oggi mercoledì 26 aprile su Italia 1

La rivolta delle ex, film di Italia 1 diretto da Mark Waters

La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past) è il film che andrà in onda oggi, mercoledì 26 aprile 2023, in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una commedia di genere fantastico e sentimentale statunitense del 2009 diretta dal regista Mark Waters, ma anche di una libera rilettura in chiave moderna del classico capolavoro Canto di Natale, opera dello scrittore Charles Dickens. Questa pellicola, della durata complessiva di 100 minuti, è stata prodotta dalle case cinematografiche Warner Bros. E New Line Cinema.

Matthew McConaughey, protagonista principale del film La rivolta delle ex

Tra gli interpreti principali del cast del film La rivolta delle ex (Ghosts of Girlfriends Past) troviamo, tra gli altri, gli attori Matthew McConaughey, famoso a livello mondiale per la partecipazione in film come Interstellar, True Detective e Dallas Buyer Club, nei panni di Connor Mead, e Jennifer Garner, celebre per il suo ruolo nel film Prova a Prendermi, nei panni di Jenny Perotti. Il soggetto della pellicola, oltre ad essere una libera interpretazione de Il Canto di Natale di Dickens, è stato scritto da Jon Lucas e Scott Moore.

La rivolta delle ex, la trama del film

Connor, protagonista del film La rivolta delle ex, trasmesso da Italia 1 oggi, mercoledì 26 aprile, è un fotografo di successo e un donnaiolo accanito. Una sera, mentre si reca alla festa del fratello Paul prima del suo matrimonio, egli incontra Jenny, una sua vecchia fiamma. Durante la notte, lo spirito dello zio defunto gli comparirà nel sonno, annunciandogli la venuta di tre fantasmi: la ragazza del passato, la ragazza del presente e la ragazza del futuro. Un’occasione per far riflettere Connor sullo sbaglio e sulla falsa felicità dell’amore da ‘una notte e via’. Il primo spirito gli fa comparire la sua prima ragazza Allison, che lo deluse durante l’adolescenza e lo portò a non fidarsi più delle ragazze. Allison gli fa rivivere i primi momenti con Jenny e la loro breve frequentazione, conclusasi con lui che, dopo aver dormito insieme a lei, se ne va senza dirle nulla.

Il secondo spirito è quello della sua segretaria Melanie, che gli fa vedere tutte le ragazze con le quali ha avuto rapporti sessuali, e come le ultime tre si stiano organizzando tra loro per vendicarsi di come le ha trattate. Dopo lo spirito di Melanie, Connor, infuriato, si alza e distrugge la torta di nozze del fratello, mettendo in giro la voce che Paul ha tradito la moglie in passato con una delle damigelle. Il terzo e ultimo spirito, una donna muta e bionda, gli illustra il futuro: al suo funerale non ci sarà nessuno se non suo fratello Paul, rimasto celibe, e Jenny sarà felicemente sposata con un uomo conosciuto proprio la sera della cerimonia di Paul. Disperato e sconvolto da queste visioni nel sonno, Connor cercherà di riparare il torto fatto al fratello, e proverà a convincere Jenny che è cambiato e pronto ad avere una relazione seria con lei.











