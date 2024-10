Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di oggi 13 ottobre 2024: scontro tra Gulendam e Deva

È tutto pronto per una nuova puntata della dizi turca con protagonisti Murat Unalmis e Melis Sezen e dalle anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi si scopre che gli eventi per Gulcemal e Deva prenderanno una piega inaspettata e precipiteranno notevolmente. Poco prima delle nozze, infatti, l’uomo ha ricevuto al chiamata di Zafer, in un letto d’ospedale dopo l’infarto, cosa gli dirà la donna? La perfida madre del protagonista cercherà di intenerire il figlio scusandosi per averlo abbandonato e per tutto quello che gli ha fatto passare ma subito dopo arriverà un colpo basso di Zafer: rivelerà a Gulcemal che Deva e Mert sono stati fidanzati.

A questo punto le vicende prenderanno una piega inaspettata, Deva attenderà invano l’arrivo di Gulcemal all’altare, cercherà di contattarlo invano ma inutilmente. L’uomo sconvolto dalle rivelazioni di Zafer non vorrà più sposare Deva. Il matrimonio tra Deva e Gulcemal salterà e non sarà l’unico colpo di scena di puntata. Le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi, 13 ottobre 2024, rivelano che nel frattempo Gulendam, chiederà spiegazioni al marito Mert, è convinta che ci sia lui dietro le nozze saltate. E non è tutto perché Gulendam, vedendo Ibrahim e Ipek si scaglierà contro di loro per vecchi ruggini e rancori. Preoccupata per il fratello e vede il marito Mert, ‘rapito’ da Vefa e dagli altri uomini di Gulcemal. A questo punto ci sarà un violento scontro tra Gulendam e Deva. La prima rivelerà alla seconda che Gulcemal sa che in passato era fidanzata con Mert.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 13 ottobre 2024:

Nel frattempo Deva sola all’altare viene raggiunta dai suoi familiari ma mentre il padre Ibrahim cercherà di consolarla, Ipek l’accuserà di aver fatto saltare il matrimonio per la seconda volta, la figlia più piccola di Ibrahim, in realtà sarà furiosa per una sconcertante scoperta fatta poco prima. Dalle anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi si apprende che Ibrahim, insieme a Gara, rivelerà alla giovane la verità sul suo passato: Gara è la sua vera madre. Deva sarà sconvolta da questa notizia.

Dopo lo scontro violento con Deva, preoccupata prima per le sorti del fratello Gulcemal e poi del marito Mert, convinta che il fratello l’abbia gettato giù da un dirupo, Gulendam tenterà il suicidio tagliandosi le vene, verrà portata in ospedale d’urgenza ma perderà molto sangue: morirà? Nel frattempo Gulcemal accecato dall’ira minaccerà Mert di gettarlo da un dirupo: lo farà davvero o riuscirà a ritrovare la lucidità?

La rosa della vendetta, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming: puntata ridotta quella di oggi

Svelate tutte le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi, 13 ottobre 2024, non resta che ricordare che la dizi turca incentrata sulla vendetta di Gulcemal nei confronti della madre Zafer e nell’amore turbolento e contrastato tra Gulcemal e Deva va in onda ogni domenica su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono sempre disponibili nel catalogo. Va segnalato, infine, che la puntata in onda questa sera sarà più breve del consueto terminando non a mezzanotte come di consueto ma molto prima, intorno alle 23.30, andranno in onda dunque solo due episodi e non tre.