La rosa della vendetta anticipazioni, trama della puntata di oggi: Gulcemal chiede a Deva di sposarlo

Non mancheranno i colpi di scena anche nella puntata di oggi 6 ottobre 2024 della dizi turca con protagonista Murat Unalmis e Melis Sezen. Da La rosa della vendetta anticipazioni, infatti, si scopre che accadrà di tutto: fughe, proposte di matrimonio, segreti rivelati, ricatti morali e molto altro. Andando con ordine dagli spoiler si scopre che la fuga di Deva e Armagan si concluderà per il meglio. Gulcemal troverà sani e salvi sia la sua amata che il fratellastro, quest’ultimo, però, continuerà ad essere diffidente nei suoi confronti e non accetterà il suo aiuto e salirà in macchina controvoglia.

Nel frattempo a casa di Gulcemal presi dall’ansia e dalla preoccupazione ci sono il padre di Deva, Ibrahim, pieno di sensi di colpa per la fuga della figlia e la fidanzata di Armagan, Ipek. Sono presenti anche Gara e Canan. Il ritorno a casa di Deva e Armagan sarà accolto con gioia da tutti. E successivamente Gulcemal approfitterà di una gita in barca per fare una romantica proposta di matrimonio a Deva che, entusiasta accetterà. Mentre Gulcemal sarà al settimo cielo e innamorato, da La rosa della vendetta anticipazioni si scopre che la sorella Gulendam sarà in preda all’ira dopo aver scoperto che Mert e Deva in passato sono stati fidanzati.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata del 6 ottobre 2024: Ibrahim si oppone al matrimonio tra Gulcemal e Deva

Da La rosa della vendetta anticipazioni sulla puntata di oggi si scopre che Gulendam vorrà uccidere il marito, quest’ultimo però riuscirà piano piano a calmarla ed a convincerla che aveva intenzione di dire la verità a tutti ma è stata Deva ad impedirlo. In maniera astuta, subdola e cinica Mert riuscirà a far credere alla moglie di essere follemente innamorato di lei e che Deva non solo non è nei suoi pensieri ma addirittura è lei la spia si Zafer. Dopo aver impugnato e puntato la pistola contro il marito, Gulendam cederà al suo ricatto psicologico promettendogli di non rivelare nulla al fratello. Si può già anticipare che ovviamente la donna non reagirà bene alla notizia del matrimonio tra Gulcemal e Deva.

E La rosa della vendetta anticipazioni svelano che ci sarà anche un altro personaggio ad ostacolare con tutte le sue forze le nozze tra Deva e Gulcemal: Ibrahim. Il padre di Deva in passato è stato rapito e picchiato dagli uomini di Gulcemal e da allora non l’ha mai perdonato. Ibrahim devastato e sconvolto telefonerà a Gara dicendole chiaramente che se non farà qualcosa per impedire le nozze della figlia lei le rivelerà che è sua madre. A sparigliare ulteriormente le carte in tavola, poi, ci sarà un altro colpo di scena. Subito dopo aver fatto la proposta di matrimonio a Deva, Gulcemal riceverà la chiamata del fratello: Zafer ha avuto un infarto e si precipiterà in ospedale pronto a tutto, persino a donare il suo sangue, per salvare la madre.

La rosa della vendetta, quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi de La rosa della vendetta non resta che ricordare che la dizi turca con protagonista la sete di vendetta di Gulcemal, il cinismo e la cattiveria di Zafer e la dolcezza di Deva va in onda tutte le domeniche a partire dalle 21.30 circa su Canale5. A differenza di altre dizi turche, come Endless Love, la rete ha deciso di non scombussolare la sua programmazione e dunque va in onda sempre lo stesso giorno della settimana. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono tutte disponibili sul catalogo e visibili quando si ha voglia.