Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di oggi 20 ottobre 2024: Gulcemal rapisce Mert e Deva

Nelle precedenti puntate della dizi turca con protagonisti Murat Unalmis e Melis Sezen, Gulcemal ha scoperto da Zafer che la sua amata Deva era promessa sposa a Mert, l’uomo ferito e deluso dalle bugie della ragazza stando alle anticipazioni della puntata di oggi de La Rosa della Vendetta inizierà a realizzare la sua cruenta vendetta. Gulcemal farà irruzione in ospedale e rapirà Deva per portarla in un dirupo. Contemporaneamente Vefa ed i suoi uomini attireranno Mert con una scusa ed anche l’uomo verrà rapito. Di Deva e Mert si perderanno le tracce ed Ibrahim sarà seriamente preoccupato per le sorti della figlia.

Preoccupato per la scomparsa della figlia Deva, Ibrahim andrà a denunciarne la scomparsa alla polizia. Nel frattempo Deva e Mert verranno portati su un dirupo e Gulcemal furioso minaccerà di ucciderli entrambi. L’unica alternativa che avranno per salvarsi è accettare le sue richieste. Gulcemal obbligherà Deva a sposarlo e a Mert di essere il loro testimone di nozze. A tarda notte Ibrahim con la polizia giungeranno sul dirupo, le speranze dell’uomo di riportare a casa la figlia, però, svaniranno nel nulla quando Gulcemal gli mostrerà che i due nel frattempo sono diventati marito e moglie.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata di oggi 20 ottobre 2024: Gulendam è fuori pericolo

Spazio avranno nelle trame anche le vicende d Gulendam, dopo aver appreso la verità sul marito Mert e l’amore che ancora prova l’uomo per Deva la donna in un momento di disperazione ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. Nella puntata di oggi de La rosa della vendetta quando in ospedale giungeranno tutti Gulcemal si scaglierà contro Mert minacciandolo di fargliela pagare cara qualora sua sorella non sopravvivesse. Per fortuna dopo ore di apprensione tutto andrà per il meglio, il medico infatti rivelerà ai familiari che Gulendam è fuori pericolo ed anche il piccolo è sano salvo.

Nel frattempo, stando a quanto riportano le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata del 20 ottobre 2024, Ibrahim minaccerà di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a stare lontano da Gulcemal. Ad ascoltare lo scontro tra i due ci sarà Ipek che compresa la verità affronterà Gara, rimproverandole di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dice che rivelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara. Zafer si presenterà in ospedale da Gulendam ma Armagan la caccerà via.

La rosa della vendetta, come vederlo in diretta streamin e quando va in onda

Svelate tutte le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi non resta che ricordare che è possibile seguire la dizi turca anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre le puntate vanno in onda ogni domenica a partire dalle 21.30 circa su Canale 5. Di recente, inoltre, ospite nella puntata di Verissimo di alcune settimana fa Melis Sezen (Deva) ha rivelato un retroscena sul set con il collega Murat Unalmis.