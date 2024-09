La rosa della vendetta anticipazioni turche, nuove puntate: Zafer svela un agghiacciante verità a Deva

Non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate de La rosa della vendetta anticipazioni turche, infatti, svelano che nel passato di Deva c’è uno sconvolgente segreto di cui è a conoscenza Zafer e lo userà contro Gulcemal e Deva. Andando con ordine nelle prossime puntate della dizi turca ci sarà il tanto atteso matrimonio tra Gulcemal e Deva. I due dopo le crisi e le discussioni si riavvicineranno sempre di più, capiranno di essere attratti l’uno dell’altra e decideranno di sposarsi. Zafer non prenderà affatto bene la lieta notizia e cercherà in tutti i modi di dividerli.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata 22 settembre 2024/ Con chi si allea Deva con Zafer o Gulcemal?

E nello specifico da La rosa della vendetta anticipazioni turche si scopre che Zafer è a conoscenza di uno sconvolgente segreto sul passato di Deva che qualora venisse fuori farebbe saltare il suo matrimonio con Gulcemal: il suo vero padre è Mustafa non Ibrahim come da sempre ha creduto. La cinica e perfida donna si recherà da Deva per dirle che sente il bisogno di metterla al corrente di un qualcosa che le ha nascosto per troppo tempo. In presenza di Mert e Gulendam, la donna le svelerà la verità sull’identità del suo padre biologivo: fino a quel momento aveva sempre creduto che si trattasse di Ibrahim, ma questa non è la realtà.

Anticipazioni Endless Love puntate weekend 14-15 settembre 2024/ Tutti contro tutti: Zeynep tradisce Kemal

Anticipazioni La rosa della vendetta: Gulcemal ha ucciso il padre di Deva, come reagirà la giovane?

Da La rosa della vendetta anticipazioni turche si scopre che Zafer sconvolgerà Deva rivelandole che il suo vero padre è Mustafa e non Ibrahim. Zafer tirerà fuori una foto piegata che ritrae Mustafa e farà presente a Deva che quell’uomo, oltre a essere suo marito, è anche suo padre. Una confessione spiazzante per Deva, che non riuscirà a trattenere le lacrime dopo aver scoperto di essere stata ingannata per anni. Il dolore di Deva sarà doppio anche perché Gulcemal le ha già raccontato tutto il suo doloroso passato e di essere lui l’assassino di Mustafa. La crudeltà e la perfidia di Zafer continueranno a essere al centro delle trame della seconda stagione della dizi turca. Dunque come reagirà Deva alla notizia che Gulcemal ha ucciso il suo vero padre? Per saperlo non resta che attendere le anticipazioni sulle prossime puntate e seguire ogni domenica in prima serata su Canale5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity le puntate.