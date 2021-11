LA SCELTA DI MARIA/ Su Rai 1 il docufilm che celebra il ruolo di Maria Bergamas

Il film “La scelta di Maria” è una chiara celebrazione del ruolo della Maria Bergamas realmente esistita, colei che ebbe il compito di dover rappresentare tutte le madri che avevano subito una perdita al fronte, arrivando a dover scegliere fra i cadaveri quale dovesse rappresentarli tutti. La pellicola andrà in onda per la prima volta assoluta, in onore del centesimo anniversario della tumulazione del milite ignoto all’interno dell’Altare della patria. Nel cast del film troviamo anche Alessio Vassallo che interpreta il ruolo di Augusto Tognasso. Nato a Palermo il 10 agosto del 1983. Dopo una lunga gavetta con diversi cortometraggi l’attore ha esordito ufficialmente nel 2006 nel film corale Niente Storie con tra i registi anche Daniele Vicari. In carriera ha lavorato anche con Roberta Torre e Donatella Maiorca. Nel 2021 lo vedremo protagonista anche nel film di Francesco Mandelli “Notti in bianco, baci a colazione”. La maggior parte della sua carriera però si è vista sul piccolo schermo dove ha recitato anche in serie come Le indagini di Lolita Lobosco e Il giovane Montalbano.

La scelta di Maria, docufilm diretto da Francesco Miccichè

La scelta di Maria va in onda dalle ore 21.30 di oggi, 4 novembre, su Rai 1. Si tratta di un docufilm diretto da Francesco Miccichè in occasione del centenario della tumulazione all’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto. “Abbiamo mischiato ricostruzioni di fiction, testimonianze ricostruite, animazione e immagini di repertorio. Straordinarie sono quelle del treno che da Aquileia porta la salma a Roma, dove si vedono folle di uomini, donne, bambini e militari che si inginocchiano al suo passaggio”, ha detto il regista nelle note di regia. La protagonista del film è Sonia Bergamasco nel ruolo della “madre d’Italia”, Maria Bergamas. Al suo fianco troviamo Cesare Bocci, nel ruolo del Ministro della Guerra Luigi Gasparotto, e di Alessio Vassallo, nei panni del tenente Augusto Tognasso. I racconti postumi, interviste, diari di Maria, Tognasso e Gasparotto sono stati fondamentali per realizzare il docufilm, dando voce ai protagonisti che hanno vissuto in prima persona questa vicenda.

La scelta di Maria, le dichiarazioni dei protagonisti

Il docufilm “La scelta di Maria” nasce da un’idea di Cesare Bocci, che ha raccontato questa storia al regista Francesco Micciché. Il docufilm è stato realizzato in tempi record, la sceneggiatura è stata scritta a fine aprile. “Il film nasce dal racconto commosso di un nonno che ricordava il passaggio del treno da Aquileia a Roma con la salma del milite ignoto. Un viaggio di 4 giorni che a tutte le fermate veniva accolto dalla popolazione”, ha raccontato in conferenza stampa Cesare Bocci, che interpreta il ministro Luigi Gasparotto. Sonia Bergamasco, che nel film interpreta Maria Bergamas, ha spiegato come si è approcciata a questo ruolo: “Mi sono accostata alla protagonista con pudore, non ho mai pensato di immergermi nel suo cuore, farlo sarebbe stato qualcosa di pornografico. Ho scelto invece di entrare nel sentimento del materno, che è molto più lontano e profondo. Non conoscevo questa storia, la conoscono in pochissimi ed è proprio per questo che è importante raccontarla perché dobbiamo saperla”.

La scelta di Maria, la trama

Il docufilm “La scelta di Maria” racconta la storia di Maria Bergamas, madre di uno dei tanti fanti dispersi al fronte della Prima Guerra Mondiale. Maria ha perso il figlio Antonio, soldato volontario irredento, nel 1916. Il giovane è morto sul campo di battaglia e il suo corpo non è mai stato ritrovato. La donna viene chiamata a scegliere, tra 11 salme di soldati non identificati, quella del Milite Ignoto durante una cerimonia solenne all’interno della Basilica di Aquileia il 28 ottobre del 1921. Maria ha scelto la decima bara, stendendo sopra il suo velo nero. Dopo la cerimonia, il viaggio in treno verso Roma, 120 soste in 4 giorni: folle di persone si inchinano, lanciano fiori e pregano. Il 4 novembre 1921 i resti del Milite Ignoto caduto nella Grande Guerra vengono sepolti al Vittoriano a Roma, durante una cerimonia pubblica alla presenza di re Vittorio Emanuele III. Prima di morire nel 1953, Maria Bergamas ha chiesto di essere sepolta dietro la cattedrale di Aquileia, a fianco delle altre dieci tombe dei soldati ignoti che non aveva scelto.



