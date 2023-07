La scogliera dei misteri, prima puntata/ Anticipazioni e diretta: un colloquio di lavoro per Lola

La scogliera dei misteri, anticipazioni prima puntata

La serata di oggi, martedì 18 luglio, di Raiuno è dedicata a misteri ed intrighi. Al termine dell’ultima puntata della mini serie “Un cuore due destini“, Raiuno trasmette la replica della prima puntata della serie “La scogliera dei misteri“, trasmessa per la prima volta nell’aprile del 2022. Si tratta di una produzione francese che racconta la storia di una giovane donna, Lola Bremond che risponde ad un colloquio di lavoro. Lola arriva così in Bretagna per un colloquio che, in realtà, si rivela falso inconsapevole che quella situazione cambierà totalmente la sua vita.

Lola, infatti, in Bretagna, viene a conoscenza di una storia che si intreccia con quella che è la sua vita e che la porta a mettere tutto in discussione per scoprire la verità sulle proprie origini. L’appuntamento è per le 23.15, subito dopo l’edizione notturna del Tg1.

La scogliera dei misteri: l’arrivo di Lola in Bretagna

Nella prima puntata de “La scogliera dei misteri”, Lola, laureata in gestione alberghiera, decide di rispondere ad un annuncio di lavoro che la porta in Bretagna per sostenere un colloquio. Giunta sul luogo scopre che, non solo il colloquio è falso, ma che 25 anni prima, nello stesso luogo, era stata uccisa una ragazza che le assomiglia tantissimo il cui nome era Manon Jouve. Lola, nel frattempo, riceve un messaggio che la porta a raggiungere la casa di Rémi Perec (Stéphane Grossi), ex fidanzato di Manon Jouve e che, anni prima, era stato il primo sospettato della sua morte.

Nel secondo episodio, Lola, dopo aver trovato moribondo l’ex fidanzato di Manon, scopre di essere in realtà la figlia della giovane donna uccisa anni prima. Pur essendo sconvolta da una scoperta inaspettata, decide di restare in Bretagna per indagare sulla morte della vera madre e scoprire la verità.

Dove è stata girata La scogliera dei misteri

Gli episodi della fiction “La scogliera dei misteri” sono stati girati a Morbihan, un dipartimento della regione della Bretagna con vista Oceano Atlantico. Nel corso delle varie puntate, vengono mostrati scenari mozzafiato che fanno da cornice ad una serie thriller che ha incantato non solo il pubblico francese, ma anche i telespettatori italiani quando è stata trasmessa per la prima volta.

Come sempre, anche per La scopiera dei misteri è garantita sia la diretta televisiva che quella streaming grazie al sito o all’applicazione Raiplay.











