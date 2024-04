LA SIGNORA DELLE ROSE, PRIMA TV RAI 1 / Curiosità, trama e cast: film in streaming su Raiplay. 9 aprile 2024

La signora delle rose, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Ci soffermiamo un attimo, prima della visione, sulle curiosità della commedia La signora delle rose, in onda su Rai 1 e in contemporanea, per chi fosse dotato di un cellulare, Ipad o computer, in diretta streaming video su Raiplay o sulla piattaforma Now Tv in abbonamento. La principale protagonista di questo film è l’attrice francese Catherine Frot in cui il vero nome all’anagrafe è Catherine Helene Germaine Frot. Nata a Parigi il primo maggio del 1956, è un volto noto

anche al pubblico italiano perché ha lavorato in diversi film proposti anche in Italia tra cui Mio zio d’America, Aria di famiglia, La cena dei cretini, Chaos, Dopo la vita, Una coppia perfetta, La cuoca del presidente, Sotto le stelle di Parigi e Un uomo felice. In carriera ha già vinto per due volte il premio César come migliore attrice protagonista e si è imposta nella medesima categoria al Festival cinematografico internazionale di Mosca nel 1999.

FEDEZ: "LASCIAI SCUOLA E ENTRAI NEL CIRCOLO DELLE DROGHE"/ "Ho smesso dopo aver tentato il suicidio"

La signora delle rose, diretto da Pierre Pinaud in onda su Rai 1

Martedì 9 aprile, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso film di genere commedia La signora delle Rose. Si tratta di una pellicola francese realizzata nel 2021 da Estrella Productions in collaborazione con France 3 Cinema, France Television e tante altre case cinematografiche. La regia è firmata da Pierre Pinaud, giovane regista vincitore del Premio César per il miglior cortometraggio, qui al suo primo lungometraggio. Pinaud ha dato il proprio contributo anche per la stesura di soggetto e sceneggiatura insieme a Fadette Drouard.

Sindrome di Poland, cos'è e sintomi malattia Francesca Cipriani/ "C'era qualcosa di anomalo nel mio seno"

Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Mathieu Lamboley, la scenografia è stata realizzata da Philippe Chiffre e il montaggio è frutto del lavoro congiunto di Valérie Deseine e Loic Lallemand. Nel cast del film.La signora delle Rose figurano Catherine Frot, Melan Omerta, Olivia Cotè, Marie Petiot, Vincent Dedienne, Serpentine Teyssier e Pasquale D’Inca.

La trama del film La signora delle Rose: il lavoro dei sogni e le difficoltà economiche

Ne La signora delle Rose, Eva è una donna dalle mille risorse e soprattutto una grande appassionata ed esperta di fiori. Viene universalmente riconosciuta come una tra le più importanti e professionali coltivatrici di rose di tutto il territorio francese. Sta vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti, perché sin da bambina ha sperato di poter diventare un’imprenditrice in questo settore e in particolare di occuparsi della commercializzazione delle rose.

Loredana Lecciso: “Matrimonio con Al Bano? Stiamo bene così”/ “Ho rifiutato L’Isola dei Famosi 2024 per lui…”

Purtroppo questa sua attività deve fare i conti con una situazione estremamente delicata dal punto di vista economico di tutto il Paese. Ci saranno delle ricadute importanti anche sul suo lavoro e in particolar modo arriva ad un certo punto a rischiare in maniera concreta la bancarotta. Per ovviare a questo problema l’unica soluzione all’orizzonte sia quella di dover cedere l’azienda al suo odiato concorrente. Per lei sarebbe un duplice fallimento ed è per questo che l’instancabile e inseparabile collaboratrice Vera cerca in ogni modo di supportarla per evitare la chiusura. Una vera e propria corsa contro il tempo per reperire le risorse necessarie per evitare il sequestro dell’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA