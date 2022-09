La Sirenetta, primo teaser trailer da Disney/ Video, il live action con Halle Bailey

E’ stato pubblicato poco fa il primo atteso teaser trailer del nuovo film live action di Disney, leggasi La Sirenetta. Dopo il grande annuncio in merito alla volontà di Walt Disney di rifare il capolavoro d’animazione del 1989, oggi è stata mostrata un’anteprima di ciò che vedremo da qui a breve. Halle Bailey sarà la protagonista assoluta della pellicola, interpretando appunto Ariel, la sirenetta, mentre Javier Bardem sarà uno degli attori più noti che comporranno il cast, e sarà il padre di Ariel.

Elenoire Ferruzzi e Nikita al Grande Fratello Vip 7?/ Arriva la conferma, ma...

Ci sarà poi Daveed Diggs nella voce di Sebastian, Jacob Tremblay come voce di Flounder, Awkwafina, voce di Scuttle, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, e Melissa McCarthy che invece interpreterà la cattiva Ursula. Il regista del live action de La Sirenetta sarà Rob Marshall, già visto in grandi pellicole come Chicago, Pirati dei Caraibi, Il Ritorno di Marry Poppins, mentre la sceneggiatura è affidata a Jane Goldman (Stardust, X-Men: First Class) e David Magee (Finding Neverland, Vita di Pi). Per vedere il lungometraggio de La Sirenetta nelle sale cinematografiche bisognerà comunque aspettare ancora un annetto circa, visto che il film uscirà il 26 maggio dell’anno che verrà. “Sono certa che tutti voi qui dentro possiate avere un rapporto con Ariel e dire quanto sia speciale per tutti noi”, le parole di Halley Bailey, dal palco del D23.

Eleonora Giorgi cambia: il nuovo viso manda in tilt il web/ "Sono troppo felice"

LA SIRENETTA, TEASER TRAILER: LE PAROLE DEL REGISTA ROB MARSHALL

“Essendo stata una bambina che nuotava in piscina – ha proseguito la protagonista de La Sirenetta – dove immaginavo di essere una sirena, non avrei mai pensato che [la fantasia] potesse prendere vita [in questo modo]. … I tre giorni di riprese di “Part of Your World” sono state l’esperienza più incredibile della mia vita: sentire tutti i sentimenti che prova, la sua passione, il suo disagio, tutto quello che sta vivendo. È stato così eccitante per me dare vita a quelle emozioni e avere Rob che mi dirigeva e che era una forza che muoveva questo film è stato davvero un onore”.

LDA duetta con Albe al Webboh Fest/ "Cado" manda il web in tilt!

Così invece Rob Marshall, il regista: “Ho un legame speciale con questo film. Nel 1989, non so se anche voi ricordiate l’emozione di ascoltare di nuovo un musical. Era un po’ morto: i musical erano spariti. Anche se era animato, sentivamo le persone che cantavano ancora e ancora. … Quando la Disney mi ha chiesto di dirigerlo, è stato come questo momento incredibile. Sembrava il destino”. Di seguito il teaser trailer de La Sirenetta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA