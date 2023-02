La spacconata/ Su Rete 4 il film con Robert Woods

La spacconata, film di Rete 4 diretto da Alfonso Brescia

La spacconata è un film, a metà tra il western e la commedia, una produzione italiana del 1975 che va in onda oggi, 7 febbraio, a partire dalle 16,45 su Rete 4. La regia è di Alfonso Brescia, mentre gli interpreti principali sono: Robert Woods, Franco Lentieri, Ignazio Spalla, Robert Hundar Gabriella Lepori e Renato Malavasi. Le musiche sono affidate a Alessandro Alessandroni, un compositore e arrangiatore noto in particolar modo per la sua abilità nel fischiare.

Death Race/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Max Ryan

Sono suoi i fischi di tante colonne sonore di Ennio Morricone come Per qualche dollaro in più e Per un pugno di dollari. Il film, girato a baso costo, non ottiene un grande successo di pubblica e di critica. Appare come il solito western dove il cattivo interpreta bene il suo ruolo e il buono di turno deve adeguarsi.

La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto/ Su Rete 4 il film thriller

Il regista, Alfonso Brescia, durante il corso della sua carriera ha spaziato in quasi tutti i generi cinematografici, senza mai effettuare il grande salto. Ha lavorato come aiuto regista di Federico Fellini e Sergio Leone e ha sceneggiato alcuni film comici del duo Franchi e Ingrassia. ha diretto, tra gli altri, il cantante Mario Merola, il quale ha dichiarato di preferirlo tra tanti. L’attrice Gabriella Lepori p stata molto attiva durante gli anni settanta e ha lavorato con registi del calibro di Alberto Lattuada e Sergio Sollima. Il suo debutto avviene nel film di Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene.

Tata Matilda e il grande botto/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson

La spacconata, la trama del film

La storia de La spacconata si incentra su un padre di famiglia di nome Sandy Shaw che di mestiere fa il cercatore d’oro. Il signor Shaw riceve in eredità una miniera d oro in Canada, Il Nido dell’Aquila e ne approfitta per trasferirsi nello Stato insieme al suo piccolo figlio Rick e il loro fidato cane di nome Whisky.

La miniera è frutto dell’interesse di tanti nella cittadina, in quanto consapevoli del suo enorme valore e ben presto Sandy dovrà fare i conti con Taft, capo della cittadina, che vorrebbe impadronirsi della miniera e dei suoi tesori. A complicare ulteriormente le cose è l’arrivo della sposa del signor Shaw, che viene minacciata da Taft. La ragazza, in realtà è sua cugina, con la quale ha un contratto di matrimonio per procura e tra l’altro non vede da 20 anni. Da quel momento Sandy comprende che deve fare affidamento solo sulle sue forze per poter difendere i suoi cari e la sua proprietà e infatti dovrà affrontare tanti scontri inevitabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA