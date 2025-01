La stangata, film su Rete 4 con Paul Newman e Robert Redford

Domenica 26 gennaio 2025 , la programmazione televisiva prevede la messa in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:10, della commedia cult intitolata La stangata. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 1973 ed è diretto dal noto film maker George Roy Hill, che aveva ottenuto un importante successo nel 1969 con il lungometraggio Butch Cassidy.

La colonna sonora del film La stangata è invece opera di Marvin Hamlisch, pluripremiato compositore e direttore d’orchestra, ed è diventata iconica in particolare per il singolo “The Entertainer” di Scott Joplin, che Hamlisch ha rielaborato per questo progetto.

Nei panni dei due truffatori Henry Gondorff e Johnny Hooker, due grandi star hollywoodiane: Paul Newman e Robert Redford, che avevano già condiviso il set in un’altra pellicola di Hill, Butch Cassidy appunto, e che per tutta la vita saranno legati da un profondo legame di amicizia personale.

Nel cast de La stangata anche l’attore Robert Shaw, interprete del celeberrimo avversario di James Bond in 007, dalla Russia con amore (1963), e l’attore Charles Durning, vincitore di un Tony Award per la sua performance a Broadway ne La gatta sul tetto che scotta (1990).

La trama del film La stangata: una truffa che costa cara a due ladrucoli

La stangata ci porta indietro negli anni ’30 in una vivace cittadina dell’Illinois. Qui due grandi e affiatati amici, Luther Coleman e Johnny Hooker, si guadagnano da vivere truffando qua e là poveri malcapitati che incontrano per strada, invischiandosi in discutibili attività illegali. Per i due uomini qualunque azione è lecita purché porti loro qualche soldo.

Un giorno riescono a mettere le mani su una cifra piuttosto importante, ben 11 mila dollari, grazie alla quale possono finalmente abbandonare la loro vita criminale per godersi un po’ di pace.

Se da un lato, però, Luther è deciso a lasciarsi alle spalle le loro truffe, lo stesso non si può dire di Johnny, che desidera invece mettersi in contatto con il più abile truffatore della zona, Henry Gondorff, per conoscere tutti i trucchi del mestiere.

Non volendo, però, i due amici si troveranno nel mirino di una temibile banda criminale, per cui l’uomo a cui hanno rubato i soldi lavorava come corriere. Luther viene ucciso, mentre Johnny viene ricattato da un agente corrotto che desidera impossessarsi del suo denaro.

In realtà il protagonista è già rimasto senza un dollaro in tasca, perdendo tutto quello che aveva al tavolo da gioco. Da buon truffatore, però, ha in mente un piano: consegnare delle banconote false e iniziare una nuova vita a Chicago…riuscirà a portare a termine il suo progetto e a mettere in salvo la sua vita?