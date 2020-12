LA STANZA/ Guido Caprino brilla nel thriller psicologico di Stefano Lodovichi

Una casa, tre protagonisti e una storia ricca di inquietudini e segreti: Stefano Lodovichi con La Stanza dimostra che è assolutamente possibile costruire un film interessante e teso con pochissimi mezzi a disposizione. Dal 4 gennaio 2021 su Amazon Prime Video, questo ammaliante thriller psicologico è una produzione Lucky Red.

SINOSSI – La mattina in cui Stella (Camilla Filippi) decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto (Guido Caprino) che sembra conoscerla fin troppo bene. Quando poi in casa arriva anche Sandro (Edoardo Pesce), l’uomo che ha spezzato il cuore di Stella, una situazione già complicata si trasforma rapidamente in caos: Giulio, lo sconosciuto, sembra intenzionato a portare alla luce tutti i segreti della casa. Chi è Giulio? Cosa nascondono Stella e Sandro?

La Stanza naviga tra i generi, vantando elementi di thriller, dramma e horror. Lodovichi punta forte sulla tensione e sulla dimensione cupa, segreta, dei tre protagonisti. Novità e colpi di scena si susseguono con il passare dei minuti, fino al tesissimo finale.

Come dicevamo, ignoto e segreti rappresentano il corpo de La Stanza, che per certi versi ricorda molto da vicino il cinema di M. Night Shyamalan. Un ruolo molto importante lo interpreta la casa, tetra e tenebrosa come l’atmosfera: le cicatrici presenti sulle pareti sono le stesse che lacerano la famiglia. Una abitazione che scricchiola, come il rapporto tra Stella e Sandro…

Girato in 17 giorni e montato in un mese, La Stanza è uno dei primi film realizzati durante l’emergenza coronavirus ed è stato sviluppato pressoché esclusivamente in call su Zoom. Elementi che ‘rafforzano’ l’opera del regista di Aquadro, che vanta tre interpretazioni di altissimo livello: menzione particolare per Guido Caprino, tra gli attori più interessanti e versatili degli ultimi anni. Molto interessanti i piani sequenza e la fotografia di Timoty Aliprandi. Il cinema italiano inizia il 2021 nel migliore dei modi…

